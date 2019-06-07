США начали опасную игру против российских военных

Россия и США выдвинули противоположные версии инцидента в Восточно-Китайском море, где едва не столкнулись два боевых корабля двух стран. Американские адмиралы обвиняют в «опасных маневрах» наших моряков. Однако из видеозаписи следует, что в инциденте как раз виноват американец. Но зачем американцы демонстративно нарушают правила, да еще и показывают это на весь мир?

В пятницу утром американский крейсер Chancellorsville в Восточно-Китайском море внезапно пересек курс большому противолодочному кораблю (БПК) «Адмирал Виноградов». В этот момент корабли находились всего в 50 метрах друг от друга. «Адмиралу Виноградову» пришлось экстренно маневрировать, сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота.

Инцидент произошел в 6.35 мск в юго-восточной части Восточно-Китайского моря при движении параллельными курсами отряда кораблей Тихоокеанского флота и авианосной ударной группы ВМС США, пояснили в ТОФ.

Американская сторона заявляет, что дело обстояло, что называется, «с точностью до наоборот». Представитель 7-го оперативного флота США Клейтон Досс заявил: столкновение едва не произошло по вине «небезопасных и непрофессиональных» действий российского эсминца. Американский военный назвал «пропагандой» утверждение ТОФ о том, что опасный маневр совершил крейсер Chancellorsville, отмечает «Интерфакс». Досс утверждает, что российский корабль сам приблизился к американскому на 15-30 метров.

Судя по снимкам, которые опубликовали позднее в Пентагоне , американский корабль находится слева по ходу движения, а российский — справа. По правилам дорогу должен был уступить как раз Chancellorsville. Но в итоге именно «Виноградову» пришлось менять курс. Позже официальный канал ВМС США опубликовал видеозапись, на которой запечатлено опасное сближение российского и американского кораблей.

«Два корабля шли на расстоянии менее 600 метров, американец совершил резкий разворот в сторону российского корабля, в результате чего и возникла эта ситуация. Но 600 метров для этих кораблей не страшно, американский крейсер имеет водоизмещение 9,5 тысяч тонн, а российский — 7,5 тысяч тонн. Наш корабль решил резко сманеврировать и избежать столкновения. В итоге была направлена нота», — пояснил газете ВЗГЛЯД капитан I ранга запаса, первый вице-президент Академии геополитических проблем Константин Сивков.

Некоторые блогеры выступили в соцсетях с версией о том, что корабли едва не столкнулись по чистой случайности, поскольку шли в открытом море, каждый своим курсом, обе команды попросту расслабились и капитаны заметили друг друга лишь в последний момент. В пользу этой версии говорит, например, тот факт, что на «Виноградове», судя по видеозаписи, не вращался, то есть не был включен радар-решетка (некоторые еще называют ее «вафельницей»). «Включать или нет этот радар, как и другие, решает капитан. Постоянно гонять его, если нет непосредственной угрозы, необязательно», — пояснил Сивков. При этом он уверен, что корабли уже настолько сблизились, что «не могли не видеть друг друга. Американец сам пошел в наступление на наш корабль, а мы увернулись», — отметил Сивков.

Возникает очевидный вопрос — зачем же один военный корабль настолько сблизился с другим, причем в открытом море, где места для всех более чем достаточно?

«У знаменитого английского капитана Ричарда Кэйхилла есть прекрасное высказывание. Он говорит: ни один здравомыслящий моряк не станет сближаться с судном, если достаточно водного пространства», — заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД президент Дальневосточной ассоциации морских капитанов Петр Осичанский

«Если вы идете куда-то, и кто-то идет вам навстречу, нет никакой необходимости очень близко сходиться. Есть смысл сразу взять отворот, допустим вправо или куда удобно. И допускать расхождение не менее двух миль (тоже, что и 25 кабельтовых или 3.704 метра). Что касается маневрирования на расстоянии 50 метров? Есть такое понятие «притяжение судов», когда рулем уже делать что-либо поздно, — пояснил Петр Осичанский. — Поэтому такое маневрирование, как в описываемом случае, опасно. Оно связано либо с легкомыслием, либо с провокацией.

В любом случае это не делает чести морским офицерам. Военные морские офицеры дорожат репутацией и стараются выполнять все правила безопасности мореплавания не менее строго, чем гражданские. Когда я услышал про такое маневрирование этого американского корабля, я решил, что это просто провокация».

«Обычно маневр по расхождению рассчитывается на расстоянии не менее 20 кабельтовых (порядка 3 700 метров), — сказал газете ВЗГЛЯД адмирал, бывший главком Черноморского флота Владимир Комоедов. — Раньше это делал штурман, сейчас электронно-вычислительная машина. Уклонение может происходить не просто от одиночной цели, а от множества целей. Все методики для этого есть».

«Действует правило «береги правый борт», то есть если цель, помеха справа, то ты должен уступить дорогу. Или уклонится, или остановиться, но никак не пересекать курс», — добавил Комоедов. Как отмечают эксперты, подобные провокации как раз-таки для американских кораблей в последние годы стали привычны. Так, в октябре прошлого года боевой корабль ВМС США демонстративно прошел в непосредственной близости от китайского военного корабля в спорных водах соседнего Южно-Китайского моря. После чего в Тихоокеанском командовании США, наоборот, обвинили Пекин в провокации.

Непонятно, зачем Пентагон сам же опубликовал видеозапись инцидента, на которой любой желающий может убедиться, что справа в данном случае оказался как раз российский корабль, поэтому американец по всем морским правилам обязан был его пропустить. Публикация Пентгона в итоге напоминает «самодонос». Или грубый политический выпад.

«Это «звонок» с их стороны. Мол, «ребята, мы и в воздухе будем к вашим самолетам приближаться настолько насколько можно, и на море такие вещи творить. Мы хозяева и в небе, и в океане», — полагает адмирал Владимир Комоедов.

«Это можно было наблюдать и в Средиземном и других морях, которые находятся в тысячах миль от американских берегов. Это соседнее с российскими берегами море, и понятно, почему наш корабль там. Вопрос, что делает американский корабль в Восточно-Китайском море?», — риторически спросил в комментарии газете ВЗГЛЯД председатель Общероссийского движения поддержки флота, капитан первого ранга Михаил Ненашев

«Американский корабль действовал нагло, создал провокационную обстановку. Это попытка со стороны их командира корабля и экипажа показать свое превосходство», — соглашается Ненашев.

Ненашев пояснил: и «Адмирал Виноградов», и Chancellorsville оба являются кораблями первого ранга, поэтому в море обладают равными правами.

«По той информации, что мы имеем, американский корабль однозначно допустил наглость со стороны капитана крейсера. Командир российского корабля не совершал никаких нарушений и правил нахождения в море и расхождения в различных узкостях или на ограниченной морской акватории», — рассказал капитан.

«Американцы и 30, и 40 лет назад так делали», — заключил Ненашев. Правда, в последние несколько десятилетий таких происшествий не случалось, но теперь, похоже, практика возобновилась.

Председатель комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что столкновение кораблей могло резко обострить отношения США и России. «Хождение по лезвию бритвы», — написал сенатор в своем Twitter.

«Не думаю, что командование крейсера ВМС США, пересекшего курс российскому кораблю в опасной близости от него, выполняло чей-то приказ свыше, — заявил сенатор Франц Клинцевич, которого цитирует «Регнум». Он подозревает, что «имела место бравада, бесцельно-дерзкая выходка командования крейсера, то, что мы называем эксцессом исполнителя».

Напомним, подобные провокации многократно случались в период холодной войны. Так, 13 марта 1986 года крейсер «Йорктаун» (USS CG 48 Yorktown) и эсминец «Кэрон» (USS DD-970 Caron) на несколько часов вошли в наши территориальные воды у южного побережья Крыма на 6 миль (примерно 10 км). В этом районе были расположены советские военные объекты. Американские корабли следовали с работающими радиолокационными станциями, что нарушало Конвенцию ООН по морскому праву. Корабли успели вернуться в нейтральные воды до подхода советских военных кораблей.

Через два года история повторилась. 12 февраля 1988 года те же самые два судна вернулись в территориальные воды СССР советское командование решило дать жесткий ответ. После отказа американцев изменить курс, два сторожевой корабль СКР «Беззаветный» и «СКР-6» совершили навал на борта американских кораблей. После этого корабли США, на одном из которых даже начался пожар, быстро вернулись в нейтральные воды.