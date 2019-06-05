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США заявили о «небезопасном» перехвате самолета-разведчика российским Су-35 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ШЕСТОЙ ФЛОТ США ЗАЯВИЛ, ЧТО РОССИЙСКИЙ СУ-35 ПРОВЕЛ ТРИ ПЕРЕХВАТА АМЕРИКАНСКОГО РАЗВЕДСАМОЛЕТА НАД СРЕДИЗЕМНЫМ МОРЕМ, ОДИН ИЗ НИХ БЫЛ «НЕБЕЗОПАСНЫМ»
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Конфликты , Армия , Ближний Восток , Войска , Оружие , Политика , США , РИА Новости
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