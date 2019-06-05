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США заявили о «небезопасном» перехвате самолета-разведчика российским Су-35
РИА Новости
1 час назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
ШЕСТОЙ ФЛОТ
США
ЗАЯВИЛ, ЧТО РОССИЙСКИЙ СУ-35 ПРОВЕЛ ТРИ ПЕРЕХВАТА АМЕРИКАНСКОГО РАЗВЕДСАМОЛЕТА НАД СРЕДИЗЕМНЫМ МОРЕМ, ОДИН ИЗ НИХ БЫЛ «НЕБЕЗОПАСНЫМ»
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