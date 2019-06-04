В ЛНР сообщили о шести нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки

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Украинские силовики шесть раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в Народной милиции ЛНР. В понедельник Народная милиция ЛНР заявила, что не зафиксировала обстрелов территории республики за сутки. "За сутки украинские силовики шесть раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 82 миллиметра, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", — сообщили в пресс-службе ведомства. Сообщается, что ВС Украины вели огонь в направлении населенных пунктов Новоалександровка, Калиново, Голубовское, Фрунзе.