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Лавров назвал заявления США о ядерных испытаниях России бредовыми домыслами 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: РИА Новости
ЛАВРОВ НАЗВАЛ БРЕДОВЫМИ ДОМЫСЛАМИ ЗАЯВЛЕНИЯ США О ТОМ, ЧТО РОССИЯ ПРОВОДИТ ЯДЕРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
РИА НОВОСТИ
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Конфликты , Азия , Армия , Ближний Восток , В мире , Войска , Оружие , Политика , США , РИА Новости
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