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Лавров назвал заявления США о ядерных испытаниях России бредовыми домыслами
РИА Новости
37 минут назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
ЛАВРОВ НАЗВАЛ БРЕДОВЫМИ ДОМЫСЛАМИ ЗАЯВЛЕНИЯ США О ТОМ, ЧТО РОССИЯ ПРОВОДИТ ЯДЕРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
РИА НОВОСТИ
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