ВСУ обстреляли окраины Донецка, заявили в ДНР

Украинские силовики в четверг вечером обстреляли окраины Донецка , осколочные ранения получили житель республики и ребенок, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Сегодня в 20.00 мск вооруженные формирования Украины совершили обстрел со стороны населенного пункта Пески (населенный пункт на окраине Донецка под контролем ВСУ — ред.) по направлению Веселое (поселок на окраине Донецка под контролем ДНР — ред.). В результате попадания боеприпаса в крышу жилого дома осколочные ранения спины и ног получил мирный житель… осколочное ранение левого локтевого сустава получила восьмилетняя девочка", — сказал представитель ДНР.

В представительстве ДНР в СЦКК пояснили, что обстрел велся с применением противотанковых управляемых снарядов ПТУР. Пострадавшим была оказана медицинская помощь, мирный житель с множественными осколочными ранениями доставлен в больницу, его состояние оценивается как средней тяжести.