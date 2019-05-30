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ВСУ обстреляли окраины Донецка, заявили в ДНР 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Украинские силовики в четверг вечером обстреляли окраины Донецка, осколочные ранения получили житель республики и ребенок, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Сегодня в 20.00 мск вооруженные формирования Украины совершили обстрел со стороны населенного пункта Пески (населенный пункт на окраине Донецка под контролем ВСУ — ред.) по направлению Веселое (поселок на окраине Донецка под контролем ДНР — ред.). В результате попадания боеприпаса в крышу жилого дома осколочные ранения спины и ног получил мирный житель… осколочное ранение левого локтевого сустава получила восьмилетняя девочка", — сказал представитель ДНР.
В представительстве ДНР в СЦКК пояснили, что обстрел велся с применением противотанковых управляемых снарядов ПТУР. Пострадавшим была оказана медицинская помощь, мирный житель с множественными осколочными ранениями доставлен в больницу, его состояние оценивается как средней тяжести.
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Конфликты , Армия , Донецк
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