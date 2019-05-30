«Отряд самоубийц»: кто рвется в Верховную раду Украины

В соцсети он написал, что после того, как Кличко получил «от ворот поворот» от «Батькивщины», он начал договариваться с Порошенко, чтобы идти в Верховную раду под брендом «Европейская Солидарность».

«"Порошенко — Парубий — Кличко". Вот это трио! Мы еще в начале мая предлагали назвать обновленную команду Порошенко отрядом самоубийц», — отметил Онищенко.

Сами Парубий и Кличко пока эти сообщения не прокомментировали.

Народный депутат Украины Надежда Савченко также заявила о намерении участвовать во внеочередных выборах в парламент. Об этом она сообщила в эфире телеканала «112 Украина».

«"Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" будет участвовать в этих выборах. Политическая партия «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко» будет участвовать в политических выборах именно под этим названием», — сказала нардеп.

Также о намерении участвовать в выборах заявил мэр Харькова Геннадий Кернес. Он отметил, что хочет избираться в Раду вместе со своим одесским коллегой Геннадием Трухановым. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Подтверждаю: мы с мэром Одессы Геннадием Трухановым действительно поведем в новый парламент партию», — заявил он.

Кернес добавил, что ни он, ни Труханов не собираются отказываться от поста городского головы ради мандата нардепа.

Народный депутат Александр Грановский , вышедший из партии «Блок Петра Порошенко», собирается баллотироваться на предстоящие парламентские выборы как самовыдвиженец. Об этом он также сообщил в Facebook.

Напомним, досрочные выборы в Верховную раду Украины пройдут в июле. Согласно Конституции страны, депутатом может быть избран гражданин Украины, который достиг ко дню голосования 21 года, имеющий право голоса и проживающий территории государство последние пять лет.