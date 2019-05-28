На Украине потребовали обеспечить жителей Донбасса водой

Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» потребовала обеспечить водой людей, проживающих в городах и посёлках Донбасса на подконтрольной Украине территории.

Об этом сообщает NewsOne со ссылкой на заявление фракции.

Как указали в партии, в настоящий момент более 100 тыс. человек в данном регионе оказались отрезаны от централизованных поставок воды из-за накопившихся долгов распределяющих предприятий перед энергетическими компаниями.

«Оппозиционная платформа — За жизнь» требует немедленного вмешательства правительства Украины в возникшую ситуацию. Поставки воды должны быть восстановлены безотлагательно», — указывается в сообщении.

По мнение политической силы, сложившаяся ситуация является следствием равнодушия и непрофессионализма украинской власти, её неспособности обеспечить минимальные стандарты жизни людей.

Ранее агентство ТАСС писало, что коммунальное предприятие «Компания „Вода Донбасса“ сообщило о прекращении водоснабжения двух подконтрольных Киеву городов в Донбассе в связи с обесточиванием фильтровальной станции.