Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» потребовала обеспечить водой людей, проживающих в городах и посёлках Донбасса на подконтрольной Украине территории.
Об этом сообщает NewsOne со ссылкой на заявление фракции.
Как указали в партии, в настоящий момент более 100 тыс. человек в данном регионе оказались отрезаны от централизованных поставок воды из-за накопившихся долгов распределяющих предприятий перед энергетическими компаниями.
«Оппозиционная платформа — За жизнь» требует немедленного вмешательства правительства Украины в возникшую ситуацию. Поставки воды должны быть восстановлены безотлагательно», — указывается в сообщении.
По мнение политической силы, сложившаяся ситуация является следствием равнодушия и непрофессионализма украинской власти, её неспособности обеспечить минимальные стандарты жизни людей.
Ранее агентство ТАСС писало, что коммунальное предприятие «Компания „Вода Донбасса“ сообщило о прекращении водоснабжения двух подконтрольных Киеву городов в Донбассе в связи с обесточиванием фильтровальной станции.