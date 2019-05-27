Как солдат ВСУ выбивали из донецкого аэропорта

Восьмимесячное противостояние, сотни погибших с обеих сторон и стертая с лица земли крупная воздушная гавань — ровно пять лет назад, в мае 2014-го, начались бои за донецкий аэропорт, переломные в донбасском конфликте. Корреспонденты РИА Новости пообщались с участниками тех драматических событий и попытались восстановить хронологию.

Первые потери

Первые 150 бойцов 3-го полка спецназа Вооруженных сил Украины были переброшены в аэропорт в середине апреля 2014-го. Они рассредоточились по территории, заняли диспетчерскую вышку и новый терминал. Для ВСУ аэропорт имел стратегическое значение, так как использовался с целью переброски подкреплений по воздуху. Кроме того, отсюда велись и корректировались артиллерийские обстрелы позиций ДНР. Украинское командование планировало создать здесь мощный плацдарм для дальнейшего продвижения на Донецк

Поняв, что дальше будет только хуже, ополченцы попытались с ходу овладеть аэропортом. Операцию провели силами 120 бойцов батальона "Восток" в ночь с 25 на 26 мая, сразу после выборов президента Украины. Ополченцы вошли на территорию аэропорта практически беспрепятственно и заняли терминал. Но через некоторое время их начали обстреливать снайперы ВСУ и армейская авиация. Вооружения и людей обороняющимся катастрофически не хватало — не было даже ПЗРК. Оказавшись беззащитными перед вертолетами противника, они были вынуждены отступить.

Как позже признался командир батальона "Восток" Александр Ходаковский , большинство бойцов погибли, попав под огонь своего же подкрепления. Камазы, вывозившие из аэропорта раненых, были обстреляны из минометов и артиллерии — их по ошибке приняли за машины "Правого сектора" *.

"Комбат сначала попробовал договориться с украинскими военными, — рассказывает РИА Новости боец группы "Сомали" Никита с позывным Восток. — Им бы обеспечили зеленый коридор для выхода. Вроде бы договорились, но по факту все получилось с точностью до наоборот. Когда на территорию аэропорта вошли первые подразделения "Востока", по ним открыли ураганный огонь. Это был первый серьезный урон. Наши не смогли закрепиться, потеряли много пехоты".

В начале июля возле аэропорта возобновились активные боевые действия — к этому времени ВСУ успели там прочно закрепиться. Но ополчению удалось блокировать воздушную гавань и остановить наступление украинских военных на Донецк. Бойцы ДНР обстреливали аэропорт, а украинская армия, пытаясь вырваться из блокады, наносила артиллерийские удары по близлежащим жилым кварталам, поселкам Веселый, Октябрьский и Спартак. Власти самопровозглашенной республики сообщали тогда о десятках погибших мирных жителей.

Бои не утихали весь июль. По словам командира "Востока", около тысячи ополченцев противостояли почти трем тысячам солдат ВСУ. С украинской стороны здесь воевали 3-й отдельный полк Кировоградского спецназа, полк особого назначения МВД Украины "Днепр-1", отдельный батальон "Правого сектора"*, 72-я механизированная бригада ВСУ с тяжелой техникой и 79-я бригада ВДВ Украины, базирующаяся в Николаеве.

Метр за метром

Ополченцы устроили командный пункт в одной из девятиэтажек. После нескольких успешных атак они заняли позиции в гостинице "Полет", пожарную вышку и еще несколько зданий на территории аэропорта. Таким образом, под контроль ополчения постепенно перешла вся юго-восточная часть комплекса.

До нового терминала, где обосновались военнослужащие ВСУ, оставалось всего 250-300 метров. "Метр за метром, шаг за шагом, всеми подручными средствами мы планомерно выкуривали противника из построек, — рассказывает боец группы "Сомали". — Украинцы цеплялись за них как сумасшедшие. Но мы должны были их отгонять, чтобы лишить возможности стрелять по мирным кварталам Донецка. Огонь по городу с территории аэропорта велся ежедневно".

Никита приехал защищать Донецк в конце августа 2014-го из Николаева и хорошо помнит дни, когда начался второй штурм аэропорта.

"Мы сформировали колонну с двумя танками, был еще грузовой ЗИЛ, укрытый бронелистами, — уточняет он. — На броне нам места не хватило, поэтому с первой партией бойцов на штурм не поехали. Когда танки и ЗИЛ подошли к аэропорту, их срисовали украинские наблюдатели, начали работать минометы и "Грады". Танки прошли, но осколками покосило всех ребят, а "зилок" получил прямое попадание из миномета — вся наша пехота тогда полегла".

В это время ВСУ контратаковали бойцов батальона "Спарта", закрепившихся в гостинице "Полет". Там была небольшая лужайка, куда при поддержке пехоты выкатился украинский танк. Экипаж начал расстреливать здание в упор.

"Мы поднялись на крышу девятиэтажного строения на улице Взлетная, поставили противотанковый гранатомет и поддержали "спартанцев" огнем, — вспоминает Никита. — Дистанция была предельной — около 3,5 километра. Но все равно получилось их отпугнуть и даже по танку немного попали — машина задымилась, но смогла своим ходом скрыться в новом терминале. Оказалось, что этой контратакой ВСУ прикрывали ротацию — с поселка Пески пришла новая колонна, но по ней мы тоже успешно отработали из "Утеса".

Патроны и сигареты

"К началу боев снаряжение у нас было в основном трофейное. Я успел кое-что прихватить, когда ехали с Николаева, — рассказывает РИА Новости еще один участник боев, пулеметчик группы "Сомали" Михаил с позывным Добрый. — Нам и пулеметы с автоматами выдали не сразу. Их просто не было. Как сейчас помню, у меня была форма-британка, магазины набрал в аэропорту. Их меняли на тушенку и амуницию. Все было очень печально — что-то командиры доставали, что-то от своих же погибших оставалось. Делили, раздавали, одним словом — выживали как могли".

По словам Михаила, ему еще повезло — в свой первый бой за аэропорт пошел с пулеметом в руках. Хронически не хватало патронов калибра 5,45 миллиметра, бойцы буквально охотились за боеприпасами в местах, где шли бои, и прятали в заначки. Единственное, с чем не было проблем, это с сигаретами. Их раздавали из грузовиков с гуманитарной помощью.

"Украинцы применяли по нам какие-то крупнокалиберные винтовки, видимо, американские. Я лично их не видел, но видел последствия, — вспоминает пулеметчик. — У нас на "полосатике" (красно-белая пожарная вышка в аэропорту. — Прим. ред.) выстрелом из такой винтовки человеку оторвало руку выше локтя. Причем боец был крупного телосложения. Какой-то чудовищный калибр — 12,7 или 14,5 миллиметра".

Михаил отмечает, что в боях за аэропорт неплохо зарекомендовали себя ПТРД — советские противотанковые ружья образца 1943 года.

"ПТРД — это вещь. У нас с таким ружьем воевал пацан с позывным Лемур, — рассказывает боец. — Однажды сумел прицельным выстрелом заклинить гусеницу у украинского танка. Танки нам крепко мешали жить. Помню, один влупил так близко, что меня контузило. Я был без каски, посыпались осколки стеклопакетов, мне их потом из головы доставали прямо в горячке боя. До сих пор стеклопакеты не люблю".

На прорыв

На территорию нового терминала ополченцы вошли только в январе 2015-го. По словам донецких военнослужащих, ВСУ так долго там продержались только потому, что власти ДНР старались соблюдать условия минских договоренностей и не атаковали украинские позиции.

По этой же причине ВСУ смогли осуществлять ротацию войск, подвозить боеприпасы и питание. Кроме того, ополченцам не хватало навыков и боевой подготовки.

"Это все же была профессиональная армия, их тренировали, обучали, — отмечает Восток. — Не говоря уже о Кировоградском полке — там ребята очень хорошо подготовленные. А с нашей стороны был опыт только этих боев, мы учились по ходу дела. Никакого российского спецназа, о котором кричали украинские СМИ, не было и в помине. Если бы он был, все закончилось бы за пару дней".

После новогоднего затишья возобновились массированные обстрелы Донецка, и командование армии ДНР приняло решение окончательно выбить ВСУ из аэропорта.

"Мы пошли штурмовать уже до последнего, — говорит боец с позывным Восток. — Прицельным огнем уничтожили диспетчерскую вышку. Мой товарищ с позывным Серж поднимал ребят в атаку на новый терминал. Но украинцы сразу среагировали, открыли огонь из РПГ — стреляли "морковками" — противопехотными осколочными минами. Несколько штук разорвались рядом с Сержем, он получил серьезное ранение в голову. К счастью, не смертельное. Благодаря этому маневру нам в итоге удалось закрепиться в новом терминале".

У ВСУ было очень много времени, чтобы прочно засесть в здании: все подходы были плотно заминированы. Бои шли в завалах, узких коридорах, где противники находились всего в нескольких метрах друг от друга. Каждый зал или комната отрабатывались гранатами. В итоге оставшихся солдат ВСУ ополченцы загнали в подвал.

"Деваться им было некуда, — вспоминает Восток. — Сдаваться не хотели, на переговоры не шли, свои помогать им тоже не собирались. Многие были явно либо обкурены, либо что-то употребляли — вели себя неадекватно и не хотели жить. Они думали, что мы спустимся в подвал прямо на их пулемет. Но мы просто подорвали несущие конструкции, перекрытия обрушились, похоронив их там".

По разные стороны

Ополченцы уверены, что так называемых киборгов просто бросили в аэропорту на произвол судьбы, а это прозвище политики использовали исключительно в пропагандистских целях. Многие украинцы сдавались в плен. "Мы довольно сносно относились к сдавшимся, не издевались, не калечили, — говорит Никита. — В отличие от тех же ВСУ. Например, однажды они привязали нашего пленного бойца к БТР и еще живым таскали по взлетной полосе нам в назидание".

Порой в окопах по разные стороны линии фронта сидели люди из одного города, которые всего несколько месяцев назад не могли и представить, что когда-нибудь будут стрелять друг в друга. Восток вспоминает, как ему позвонил один из старых знакомых — военнослужащий 79-й аэромобильной бригады.

"Я заступил в караул, смотрю, на мобильный звонит товарищ, — рассказывает Никита. — Он был снайпером. Спрашивает: ты чего так зарос? Я тогда не брился, а он узнал меня в прицеле. Я спрашиваю: ты чего не стрелял? Я по своим не стреляю, отвечает. Пытался уговорить его перейти на нашу сторону, но у него семья в Николаеве, видимо, побоялся, что могут навредить родным. Вэсэушники же сидели вперемешку с правосеками, которые контролировали их действия и следили за солдатами".

По данным ДНР, в боях за аэропорт погибло около 600 военнослужащих украинской армии и националистических батальонов. Со стороны ополчения погибших было еще больше — в основном из-за слабой боевой подготовки и нехватки вооружения. Аэропорт Донецка реконструировали за два года до конфликта, в 2012-м — к чемпионату Европы по футболу. Сейчас он разрушен практически до основания, о планах восстановления пока ничего не известно.

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*Экстремистская организация, запрещенная в России.