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В ДНР сообщили о ранении мирной жительницы в результате обстрела беспилотника ВСУ 

RT на русском + ещё 5 59 минут назад
Фото: РИА Новости
В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили, что мирная жительница Горловки получила ранение в результате обстрела со стороны украинских силовиков.
Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на слова главы администрации города Ивана Приходько.
«ВСУ скинули гранату с беспилотника. Это Никитовский район, улица Покидько, 13. Ранение получила хозяйка. Ей 70 лет», — указал он.
Уточняется, что оперативная группа представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) выехала на место происшествия для уточнения информации о последствиях обстрела.
Ранее в ДНР сообщили о ликвидации двух украинских беспилотников.
RT на русском: последние новости
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Конфликты , Горловка
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