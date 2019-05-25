Чего ждать от Трибунала по керченскому инциденту: мнение эксперта

СИМФЕРОПОЛЬ , 25 мая — РИА Новости Крым . В субботу, 25 мая, Международный Трибунал ООН по морскому праву в Гамбурге планирует вынести решение по так называемому делу украинских моряков, задержанных российскими пограничниками в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Киев обратился в Трибунал в апреле с требованием к России освободить находящихся под арестом украинских моряков и три военных корабля, задержанных за нарушение госграницы РФ. Россия, в свою очередь, заявила, что не будет принимать участие в разбирательстве о запросе на такие меры, но не исключила участия в возможном разбирательстве по спору.

За комментариями корреспондент РИА Новости Крым обратился к юридическому эксперту из Страсбурга , в прошлом сотруднику российских и украинских секций Европейского суда по правам человека , длительное время занимавшегося вопросами международно-правового режима морских пространств Азово-Черноморской акватории Александру Суржину.

Он указал, что сегодня Трибунал будет оглашать решение по запросу украинской стороны на применение временных мер по освобождению экипажей и трех кораблей. Слушания по данному вопросу состоялись 10 мая и не предусматривали судебного разбирательства по существу.

"Что же касается существа спора, согласно Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, право мирного прохода через территориальное море гарантировано любым судам — гражданским или военным — независимо от того, под каким флагом они идут. Согласно положениям данной Конвенции, прибрежное государство может временно приостанавливать осуществление такого мирного прохода в определенных районах своего территориального моря, что, по заявлению соответствующих российских ведомств, и было сделано в данной ситуации. Такое уведомление было опубликовано в специализированном издании, как это предусмотрено действующими нормами международного права. Украинская же сторона утверждает, что такого рода ограничения непосредственно в день инцидента не действовали", — пояснил эксперт.

При этом он отметил, что сами маневры и действия моряков военно-морских сил Украины в ноябре 2018 года очень сложно назвать «мирным проходом».

"Насколько можно судить по имеющейся информации, были расчехлены орудия, совершались опасные маневры, что не соответствует критериям конвенционного понимания мирного прохода. Плюс — неоднократные заявления представителей руководства Украины относительно каких-то возможных актов повреждения Крымского моста. И все это в совокупности, на мой взгляд, дает основания прибрежному государству (России — ред), в рамках допустимого осуществлять определенные действия (закрывая проход — ред.) по защите своих суверенных прав, в первую очередь — прав и интересов своих граждан и инфраструктуры. Вопрос в соразмерности таких действий и соблюдении баланса пропорциональности вмешательства в данном случае в суверенные права другой стороны, а именно — иммунитета военных кораблей", — считает Александр Суржин.

Эксперт также напомнил, что еще до 2014 года все судоходство по Керчь-Еникальскому каналу регулировалось администрацией порта Керчь. При этом порядок прохода кораблей через Керченский пролив, в силу сложных гидрографических условий и случаев морских катастроф «предусматривал разрешительный порядок».

"Для отдельных категорий судов это лоцманская проводка, либо, как минимум, уведомление, которое подается за 48, 24 часов и подтверждается за четыре часа до прохода. Такой порядок существовал еще до 2014 года и был установлен рядом двусторонних соглашений между Украиной и Россией, которые де-факто продолжают действовать", — заявил Александр Суржин.

Он также не исключил, что Международный трибунал может отказать в удовлетворении запроса Украины.

"Несмотря на довольно подробно изложенную позицию украинской стороны, делающей особый акцент на иммунитете военных кораблей, я соглашусь с рядом коллег, относительно того, что трибунал, с большой долей вероятности, не найдет юрисдикции по данному запросу на использование обязательных мер по причине оговорок о неприменении таких процедур к данной категории споров. Согласно положениям Конвенции, стороны спора должны были проводить консультации и переговоры по досудебному урегулированию спора, однако их фактически не было. Дело в целом крайне политизировано, как, к сожалению, и все, что касается Крыма и крымчан, ставших заложниками разного рода ограничительных мер и сложной геополитической обстановки", — резюмировал эксперт.

25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, которая была связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.

21 мая первые лица Украины стали фигурантами целого ряда уголовных дел из-за инцидента в Керченском проливе, возбужденных Государственным бюро расследований Украины.