Российские сценарии: Москва реагирует на инаугурацию Зеленского (Ośrodek Studiów Wschodnich, Польша)

«Избрание Зеленского президентом Украины показало, что народ не одобрил спекуляции властей на религиозной теме», — отметил он.

Представитель РФ на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе Борис Грызлов выразил уверенность в том, что даже в переходный период новый украинский президент может использовать свои полномочия, чтобы «прекратить обстрелы и вооруженные провокации со стороны украинских вооруженных сил». Свое мнение выразил также чеченский лидер Рамзан Кадыров , которого разочаровали высказывания Зеленского о Крыме . Он предположил, что речь украинского президента писалась за океаном, поскольку Крым «был, есть и во веки веков будет составной частью России».

Комментарий

Большинство российских политиков и чиновников, причастных к политике России в отношении Украины, активно высказывались на тему инаугурации Зеленского. Реакция на это событие была преимущественно прохладной, а в комментариях, в которых использовались порой резкие формулировки, говорилось о том, чего ожидают российские власти от нового президента. Положительные оценки, которые можно было услышать, появлялись в контексте наказов, в каком направлении следует развивать свою деятельность Зеленскому.

Россия осознает, что ключевое значение будут иметь парламентские выборы на Украине, от которых будет зависеть, получит ли новый президент инструменты для претворения в жизнь своих политических планов. В связи с этим Москва заняла выжидательную позицию, стараясь одновременно ослабить Зеленского. Она заявляет о своей готовности вести диалог и совершать определенные шаги навстречу (например, освободить пленных), но одновременно предлагает неприемлемые и потенциально унизительные для Киева условия возможных договоренностей (об этом пойдет речь ниже). В ходе избирательной кампании Зеленский не отказывался от идеи переговоров с Москвой, называл приоритетами возвращение военнопленных и окончание войны в Донбассе, а также говорил о своей приверженности прагматизму. Все это, судя по всему, позволяет Москве надеяться на то, что события будут развиваться по одному из двух выгодных для нее сценариев.

Первый предполагает, что Зеленский, стремясь урегулировать донбасский конфликт, будет готов под давлением общественности пойти на уступки Москве. Они могут включать в себя, например, легитимизацию пророссийских сепаратистов при помощи непосредственных политических переговоров с ними, возобновление оказания экономической поддержки Донбассу (это позволит России снизить свои расходы на его содержание) или предоставление региону ограниченной автономии (возможно, в рамках более широкого процесса децентрализации страны, которого давно добивается Кремль, чтобы ослабить Украину).

Такие шаги президента вызовут протест у стоящих на более принципиальных позициях политических сил и части общества, а это углубит внутренние конфликты, к чему Москва и стремится. На вероятность развития такого сценария указывает заявление нового руководителя администрации президента Андрея Богдана, который говорит, что вопрос о переговорах с Россией на тему завершении войны в Донбассе можно вынести на всенародное голосование.

Второй сценарий выглядит следующим образом: Зеленский, опасаясь, что попытки договориться с Москвой и/или сепаратистами ни к чему не приведут, а украинская общественность отнесется к этим действиям негативно, будет вынужден продолжать жесткий курс своего предшественника Петра Порошенко и правительства Владимира Гройсмана . Этим он разочарует ту (значительную) часть украинского общества, которая ожидает скорейшего урегулирования конфликта, и людей (в первую очередь жителей востока страны), которые высказываются за более прагматичную политику в отношении России.

В таком случае Москва сможет снизить риск того, что Зеленский укрепит свою популярность в русскоязычных регионах на юге и востоке Украины и даже обретет ее в оккупированных районах Донбасса или в самой России. На то, что такое развитие событий возможно, намекают решительные заявления украинского президента, который говорит, что даже ради завершения конфликта Киев не пойдет на такие уступки, которые нарушат территориальную целостность Украины.