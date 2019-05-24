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Инаугурация Зеленского усмирила конфликт в Донбассе 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
После инаугурации президента Украины Владимира Зеленского вооруженный конфликт в Донбассе стал менее напряженным. Об этом «Известиям» сообщил заместитель начальника управления народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
По его словам, за четыре дня, прошедшие с момента вступления Зеленского в должность, в зоне конфликта уменьшилось количество обстрелов, а также почти не применяется тяжелое вооружение. Басурин отметил, что затишье может оказаться временным, поскольку неизвестно, как будет действовать новая украинская власть.
Официальный представитель самопровозглашенной Луганской народной республики на Минских переговорах Родион Мирошник добавил, что от Зеленского ждут конкретных действий. По его словам, Киев должен издать указ о прекращении огня, отводе войск и соглашении о перемирии. В таком случае ситуация на линии соприкосновения действительно изменится.
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Конфликты , Видео , В мире , Выборы на Украине , cанкции , Владимир Зеленский
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