В ЛНР сообщили об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков

Украинские силовики за сутки один раз обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"За сутки украинские силовики один раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 82 миллиметра", — сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

Уточняется, что обстрелам подверглись позиции Народной милиции ЛНР в районе населенного пункта Желобок.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.