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Зеленский на русском языке обратился к жителям Донбасса
ТАСС
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4 часа назад
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Зеленский на русском языке обратился к жителям Донбасса, заявив, что они не чужие для Украины.
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