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Зеленский на русском языке обратился к жителям Донбасса 

ТАСС + ещё 1 4 часа назад
Зеленский на русском языке обратился к жителям Донбасса, заявив, что они не чужие для Украины.
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Конфликты , В мире , Политика , Прибалтика , Украина
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