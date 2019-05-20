Зеленский на русском языке обратился к жителям Донбасса

Зеленский на русском языке обратился к жителям Донбасса, заявив, что они не чужие для Украины.

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