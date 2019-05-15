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Кремль предложил спросить Украину об оставленной в Крыму технике 

Lenta.ru + ещё 6 15 мая 2019
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил обратиться к украинским властям за разъяснениями, почему они до сих пор не ответили на предложение забрать свою военную технику из Крыма. Об этом в среду, 15 мая, сообщает РИА Новости.
На вопрос журналистов о том, в силе ли предложение президента России Владимира Путина забрать украинскую технику с полуострова, Песков сказал, что не помнит, были ли у этого предложения временные рамки. Однако никакой реакции на него не последовало, подчеркнул он, поэтому сегодня некорректно ставить так вопрос.
«Просто задавать вопрос, наверное, украинским визави: почему они никак не прореагировали на предложение президента Российской Федерации?» — добавил Песков.
После присоединения Крыма к России в 2014 году на полуострове остались десятки украинских кораблей и около 10 боевых самолетов МиГ-29 на авиабазе Бельбек. Вся эта техника не обслуживается с 2014 года, российские военные охраняют ее.
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Конфликты , Армия , В мире , Войска , Политика , Украина , Дмитрий Песков , Владимир Путин , РИА Новости , Республика Крым
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