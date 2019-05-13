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Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки 

RT на русском + ещё 6 1 час назад
Фото: ТАСС
Бывший командующий операцией объединённых сил (ООС) Украины Сергей Наев в эфире телеканала «1+1» заявил, что на возвращение неподконтрольных территорий в Донбассе украинским военнослужащим необходимо меньше суток.
«Непосредственно на военное действие пойдет очень мало времени — меньше суток», — цитирует РИА Новости Наева.
По его словам, в таком случае, главным является «очень быстрое действие, чтобы дойти до украинской границы и там закрепиться».
«А на освобожденной территории сразу же должны начать специальные мероприятия Национальная гвардия, Национальная полиция, другие силовые структуры», — заявил экс-командующий ООС.
При этом он отметил, что перед военными Украины в настоящий момент не стоит задача силовым путём захватить всю территорию Донбасса.
«Ведь государство определило, что основной путь получения нашей победы — политико-дипломатический», — добавил Наев.
Ранее сообщалось, что украинский лидер Пётр Порошенко назначил нового командующего ООС. Им стал генерал-лейтенант Александр Сырский.
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Конфликты , В мире , Украина , Петр Порошенко , РИА Новости
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