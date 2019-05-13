Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки

Бывший командующий операцией объединённых сил (ООС) Украины Сергей Наев в эфире телеканала «1+1» заявил, что на возвращение неподконтрольных территорий в Донбассе украинским военнослужащим необходимо меньше суток.

«Непосредственно на военное действие пойдет очень мало времени — меньше суток», — цитирует РИА Новости Наева.

По его словам, в таком случае, главным является «очень быстрое действие, чтобы дойти до украинской границы и там закрепиться».

«А на освобожденной территории сразу же должны начать специальные мероприятия Национальная гвардия, Национальная полиция, другие силовые структуры», — заявил экс-командующий ООС.

При этом он отметил, что перед военными Украины в настоящий момент не стоит задача силовым путём захватить всю территорию Донбасса.

«Ведь государство определило, что основной путь получения нашей победы — политико-дипломатический», — добавил Наев.