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Лавров придумал каламбур про телекомпанию CNN 

Российская Газета + ещё 2 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции после встречи со своим американским коллегой Майком Помпео, на ходу придумал каламбур про американский телеканал CNN.
Когда журналист этой телекомпании задал министру вопрос, есть ли у России какие-то возможности остановить интервенцию США в Венесуэле, если Вашингтон решится на такой шаг, Лавров ответил, что «Некоторые называют вашу компанию „фейк ньюз“, — сказал он, намекая на президента США Дональда Трампа, — но сейчас вы задаете „фейковый вопрос“.
После этого глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что Россия категорически не приемлет ведения боевых действий, нарушающих международные правила, где бы это не происходило.
»Применение силы может санкционировать только Совбез ООН, либо она может быть применена в ответ на агрессию. Ничего подобного в Венесуэле не наблюдается".
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Конфликты , Ближний Восток , В мире , Латинская Америка , Политика , США , Сергей Лавров , Дональд Трамп , МИД , Совбез ООН , CNN
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