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Украина усилила охрану на границе с Россией накануне 9 мая 

Газета.Ru + ещё 6 51 минуту назад
Фото: Газета.Ru
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-служба государственной пограничной службы страны.
Как отмечается, пограничники стали украинские тщательнее защищать границу, чтобы российские байкеры не смогли въехать в страну, а также «с целью недопущения ввоза на Украину оружия»,
"Усиленные меры безопасности на государственной границе проводятся… с целью недопущения ввоза на Украину оружия, боеприпасов, взрывчатки, других средств террора", — отметили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что ядерными минами предложил обложить границу РФ и Украины эксперт.
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Конфликты , Армия , В мире , Оружие , Политика , Украина
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