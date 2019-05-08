Украина усилила охрану на границе с Россией накануне 9 мая 

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-служба государственной пограничной службы страны.
Как отмечается, пограничники стали украинские тщательнее защищать границу, чтобы российские байкеры не смогли въехать в страну, а также «с целью недопущения ввоза на Украину оружия»,
"Усиленные меры безопасности на государственной границе проводятся… с целью недопущения ввоза на Украину оружия, боеприпасов, взрывчатки, других средств террора", — отметили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что ядерными минами предложил обложить границу РФ и Украины эксперт.