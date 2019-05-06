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Трамп призвал прекратить ракетные обстрелы Израиля из сектора Газа 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп призвал прекратить ракетные обстрелы Израиля с территории сектора Газа и заявил о поддержке еврейского государства со стороны Вашингтона. Об этом американский лидер написал в воскресенье в Twitter.
"Снова Израиль сталкивается с массированными ракетными обстрелами со стороны террористических групп ХАМАС и "Исламский джихад". Мы на 100% поддерживаем Израиль в его защите своих граждан. Что же касается жителей сектора Газа — эти террористические акты против Израиля не принесут вам ничего, кроме еще больших несчастий. Прекратите насилие и работайте над достижением мира — это возможно!" — заявил он.
Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили по Израилю с 4 мая более 600 ракет, 150 из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол". В результате обстрелов погибли четверо израильтян, еще несколько получили ранения. В ответ израильские военные поразили порядка 300 военных целей в секторе Газа. По данным телеканала Al Hadath, в результате израильских ударов за два дня не менее 14 палестинцев погибли, десятки пострадали.
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Комментарии
Конфликты , Армия , В мире , Дональд Трамп , Хамас , Израиль , США
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