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В ЕС раскритиковали решение США выйти из договора о торговле оружием 

РИА Новости + ещё 33 42 минуты назад
Фото: Вести.Ru
БРЮССЕЛЬ, 27 апр — РИА Новости. Отказ США ратифицировать международное соглашение о торговле оружием нанесет ущерб усилиям по борьбе с незаконным оборотом вооружений, заявили в европейской дипслужбе.
Накануне президент Дональд Трамп объявил о выходе из договора, подписанного под эгидой ООН. В Белом доме объяснили это решение тем, что соглашение не решает имеющихся проблем.
Как отметили в ЕС, решение США не способствует поддержанию транспарентности в сфере международной торговли оружием. Брюссель также призвал все государства присоединиться к соглашению.
Отмечается, что Евросоюз «решительно поддерживает договор, направленный на искоренение незаконной торговли».
"Все 28 государств-членов присоединились к соглашению и намерены добиваться его целей и всеобщей ратификации", — отметили в дипслужбе.
По данным ЕС, ежегодно жертвами стрелкового оружия и легких вооружений в мире становятся 500 тысяч человек.
Угроза международной безопасности
По словам сенатора Франца Клинцевича, решение США создает угрозу для международной безопасности. Парламентарий отметил, что Вашингтон теперь будет бесконтрольно торговать оружием.
Депутат Александра Шерина также раскритиковал решение Трампа. Он отметил, что США после выхода из соглашения будут открыто снабжать боевиков оружием.
Международный договор о торговле оружием вступил в силу в декабре 2014 года.
Сфера применения договора распространяется на боевые танки, артиллерийские системы большого калибра, боевые самолеты и вертолеты, военные корабли, ракеты и ракетные пусковые установки, стрелковое оружие и легкие вооружения.
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Комментарии
Конфликты , Армия , Ближний Восток , Войска , Оружие , США , Дональд Трамп , ЕС , ООН , РИА Новости , Брюссель
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