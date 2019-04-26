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Трамп отказался ратифицировать Международный договор о торговле оружием 

Российская Газета + ещё 30 12 часов назад
Фото: Российская Газета
Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что попросит Сенат остановить ратификацию Международного договора о торговле оружием, который был подписан предыдущим президентом Бараком Обамой.
"Моя администрация никогда не ратифицирует договор. Я официально заявляю сегодня, что США отзовет свою подпись под этим совершенно вводящим в заблуждение соглашением", — сказал Трамп, выступая на ежегодном собрании Национальной стрелковой ассоциации в Индианаполисе. Слова президента приводит РИА Новости.
Трамп также сообщил, что вскоре он направит в ООН официальное уведомление о том, что Соединенные Штаты отказываются от участия в этом соглашении, так как оно ограничивает действие Второй поправки к Конституции США, которая дает гражданам право на хранение и ношение оружия.
Международный договор о торговле оружием является юридически обязывающим документом, регламентирующим международную торговлю вооружением и военной техникой. Его применение распространяется на боевые танки и бронированные машины, артиллерийские системы большого калибра, военную авиацию и корабли, ракеты и ракетные пусковые установки, стрелковое оружие и легкие вооружения. Участниками договора являются 135 государств, из которых только 101 страна его ратифицировала. Россия и Китай отказались от подписания соглашения, так как, по оценкам российского внешнеполитического ведомства, в нем недостаточно четко изложены гуманитарные критерии оценки рисков, которые могут быть неоднозначно истолкованы и использованы отдельными странами в политических целях или интересах конкурентной борьбы.
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Конфликты , Армия , Ближний Восток , Войска , Оружие , Политика , США , Барак Обама , Дональд Трамп , МИД , ООН , РИА Новости , Индианаполис
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