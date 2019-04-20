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В ЛНР заявили о пяти случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки 

RT на русском + ещё 2 5 часов назад
Фото: ТАСС
В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что украинские военные в течение суток пять раз обстреляли территорию ЛНР.
Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на оборонное ведомство региона.
«Обстрелам подверглись районы Золотого-5, посёлка городского типа Калиново и посёлка Голубовское», — указывается в сообщении.
Отмечается, что огонь вёлся из 120— и 82-миллиметровых миномётов, вооружения БМП, ручных противотанковых гранатомётов и стрелкового оружия.
Ранее в ЛНР сообщили, что за прошедшую неделю ВСУ выпустили по территории ЛНР более 540 боеприпасов.
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