В ЛНР заявили о пяти случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки

В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что украинские военные в течение суток пять раз обстреляли территорию ЛНР.

Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на оборонное ведомство региона.

«Обстрелам подверглись районы Золотого-5, посёлка городского типа Калиново и посёлка Голубовское», — указывается в сообщении.

Отмечается, что огонь вёлся из 120— и 82-миллиметровых миномётов, вооружения БМП, ручных противотанковых гранатомётов и стрелкового оружия.

Ранее в ЛНР сообщили, что за прошедшую неделю ВСУ выпустили по территории ЛНР более 540 боеприпасов.