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Ополченцы и войска ВСУ понесли потери при попытке прорыва в ДНР 

Ura.Ru + ещё 12 1 час назад
Фото: Андрей Гусельников © URA.RU
При попытке проникновения украинских силовиков на территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) погибли четверо бойцов ВСУ и еще пятеро пострадали. Как отметил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов, защищая республику также погибли трое ополченцев.
Безсонов уточнил, что накануне вечером две диверсионные группы ВСУ в составе 10-12 человек в районе поселка Октябрьский пытались проникнуть на территорию ДНР, пишет РИА «Новости». Между ополченцами и карателями завязался ожесточенный бой.
«Действия украинской стороны направлены на срыв второго тура выборов на пост президента Украины, в ходе которых победа Порошенко маловероятна», — предположил Безсонов, его слова цитирует RT.
Ранее стало известно, что Киев отказался от перимирия на время христианского праздника Пасхи. Депутат Верховной Рады Андрей Билецкий ранее заявил, что за четыре года войны в Донбассе Украина потеряла более тысячи сотрудников спецслужб. «Это космические цифры для современных войн», — заявлял парламентарий.
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Комментарии3
Конфликты , Армия , Андрей Билецкий , Верховная Рада , РИА Новости
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