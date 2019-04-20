Ополченцы и войска ВСУ понесли потери при попытке прорыва в ДНР

При попытке проникновения украинских силовиков на территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) погибли четверо бойцов ВСУ и еще пятеро пострадали. Как отметил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов, защищая республику также погибли трое ополченцев.

Безсонов уточнил, что накануне вечером две диверсионные группы ВСУ в составе 10-12 человек в районе поселка Октябрьский пытались проникнуть на территорию ДНР, пишет РИА «Новости». Между ополченцами и карателями завязался ожесточенный бой.

«Действия украинской стороны направлены на срыв второго тура выборов на пост президента Украины, в ходе которых победа Порошенко маловероятна», — предположил Безсонов, его слова цитирует RT.