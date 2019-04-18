Россия нашла самый болезненный ответ на украинские санкции

"Введенный Медведевым запрет на поставки нефти, нефтепродуктов и угля на Украину полноценным прекращением торговли все же не является. Скорее ограничения можно сравнить с лицензированием — видимо, специальные разрешения будут носить схожий характер. Сейчас поставки очень масштабные, и даже пики кризиса российско-украинских отношений речи не было об их полном прекращении. В последние годы из РФ идут в соседнюю страну огромные объемы угля и дизельного топлива.

Наиболее чувствительным для Украины окажется дефицит угля — от него зависит значительная часть энергетики страны и многие процессы в металлургической промышленности. По сути, это удар по экономике — РФ покрывает больше половины потребности Украины. Киев попытается заместить эти поставки и не сможет — таких объемов у соседних стран просто нет. То есть страна столкнется с энергокризисом, масштабным сокращением производства и политическими протестами", — отмечает аналитик.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился об ответных мерах Украине на торговые ограничения.

"Устанавливается запрет на экспорт российской нефти и нефтепродуктов. Определяется перечень товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить на Украину только на основании отдельных разрешений. В эту категорию включена продукция ТЭК, в том числе уголь и вот те же самые нефть и нефтепродукты", — сказал он на заседании правительства.

"Если говорить о нефти как таковой, то Украина ее практически не закупает — она последовательно добивала собственную переработку, и в итоге сейчас там работает лишь Кременчугский завод, принадлежащий группе "Приват" олигарха Игоря Коломойского. Он не обеспечивает и половины потребностей страны в топливе, потому сама нефть не станет востребованным дефицитом на Украине. Эта страна вынуждена закупать уже готовые нефтепродукты — бензин всех марок и дизтопливо.

Бензин в основном покупает у Белоруссии, так что здесь удар для Украины будет не столь серьезен. С соляркой Киев ждут серьезные проблемы — практически все требуемое дизтопливо для гражданского и военного транспорта Украина получает из РФ. Заменить эти объемы будет нечем. Россия, конечно, потеряет прибыли в первое время после сокращения объемов продаж Киеву, Но довольно быстро переориентирует освободившиеся тонны на страны СНГ, проблемы Украины гораздо масштабнее", — считает эксперт.

Сигнал Киеву

Помимо нефтепродуктов и угля, Россия расширит запрет на ввоз некоторых украинских товаров.

"Эта мера коснется украинской продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки, стоимость которой за прошлый год составила почти 250 млн долларов", — заявил Медведев.

Он пояснил: расширение санкций стало реакцией Москвы на "недружественные действия" Киева:

"Мы вынуждены свои интересы защищать и принять ответные меры".

Неделю назад Киев расширил санкции к России. Введенное эмбарго распространяется на электрические проводники для напряжения более 1 тысячи Ватт, пружины для грузовых вагонов, электрическую аппаратуру для устройств железнодорожной автоматики и связи, а также формалин и карбамидо-формальдегидный концентрат. Также к ввозу запретили стеклянную тару производства РФ, импорт которой в 2018 году вырос вдвое и достиг 8 млн долларов.

"Москва дала вполне очевидный сигнал Киеву: предложения украинских политиков прекратить торговлю с Россией могут воплотиться в реальность, и это обернется для них самих кошмаром в масштабах государства. РФ не полностью перекрывает торговлю, а демонстрирует, что ограничения могут стать тотальными и крайне чувствительными. Но в России, в отличие от Украины, нет крупных политиков, выступающих за разрыв торговые отношения. Потому Москва действует спокойно и конструктивно.

Украина выпавшие объемы угля и дизтоплива попытается заместить поставками российских же товаров через Белоруссию — в определенной мере это удастся, но не сразу и не в полном объеме. Потому серьезные шоки украинскую экономику все же ожидают, если Россия действительно радикально уменьшит экспорт. Компании-поставщики в РФ будут не рады такому решению, но без проблем перенесут последствия таких санкций, спустя недолгое время доходы восстановят.