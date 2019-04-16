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МИД: Киев использует инцидент в Керченском проливе в политических целях 

RT на русском + ещё 22 1 час назад
Фото: RT на русском
Украина пытается использовать ситуацию с арестованными в России украинскими моряками во внутриполитических целях, обращаясь в Международный трибунал по морскому праву. Об этом заявили в российском МИД.
«В связи с инициированным Украиной на основании Конвенции 1982 года процессом по временным мерам российская сторона исходит из того, что Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения «керченского инцидента», в частности, в силу сделанных и Российской Федерацией, и Украиной оговорок о неприменимости предусмотренных Конвенцией 1982 года процедур в отношении отдельных категорий споров», — говорится в сообщении ведомства.
Там отметили, что Россия остаётся открытой к контактам в двустороннем формате по вопросам, которые связаны с инцидентом. Об этом Украина была проинформирована нотами МИД.
«Призываем украинскую сторону действовать добросовестно в интересах урегулирования возникшей по её вине проблемы, проявить действительную заботу о своих гражданах и вместо инициированного ею судебного разбирательства приступить к консультациям между сторонами», — подытожили в министерстве.
Ранее украинский президент Пётр Порошенко заявил, что Киев намерен обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом на применение принудительных мер к России для освобождения украинских моряков, задержанных за нарушение российской границы.
25 ноября 2018 года три украинских военных корабля незаконно пересекли границу России, после чего были задержаны. Суд арестовал всех 24 военнослужащих.
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Конфликты , Армия , В мире , Войска , Другое , Политика , Украина , Петр Порошенко , МИД
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