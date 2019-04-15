«Путинскую Россию» впутали в борьбу за Финляндию

Эксперт: за Финляндию началась «тихая борьба», ясная погода закончилась (Ilta-Sanomat, Финляндия)

За Финляндию началась «тихая борьба». Участников хватает: разрозненное западное сообщество, путинская Россия Китай и сама Финляндия. Так пишет руководитель отдела исследовательских программ Института внешней политики Финляндии Мика Аалтола (Mika Aaltola) в своей новой книге «После ясной погоды» (Poutasään jälkeen).

Для Финляндии целью борьбы является сохранение спокойного и свободного от коррупции общества.

«Время ясной погоды, когда можно было спокойно существовать со старыми принципами, прошло. Нам нужна наблюдательность, чтобы постоять за себя и остаться в игре, во время которой брызги могут полететь в сторону Финляндии», — говорит Аалтола в беседе с финской газетой «Илта-Саномат» (Ilta-Sanomat).

Под «ясной погодой» Аалтола подразумевает период, который существовал в Северной Европе с 1990-х по 2014 год, когда Россия захватила Крым . Эти времена уже не вернуть.

«Мы живем в мире постепенно поднимающей голову политики силы. Надо определить параметры и игровое поле. Могут быть неприятные сюрпризы».

В качестве примера Аалтола упоминает вмешательство в ход президентских выборов в Америке и в ход проведения референдума о выходе Великобритании из Евросоюза

«Это предвестники того, что вообще может быть придумано и какие последствия могут быть для демократии».

«Дебаты в наших руках»

На этих выходных в Финляндии состоятся парламентские выборы. Аалтола не заметил признаков вмешательства в их проведение.

«Дебаты находятся в руках самих финнов. Вмешательство — просто одна из традиционных тем для предвыборных кампаний».

По мнению Аалтолы, то же наблюдалось и во время проведения президентских выборов. «Дезинформация», появившаяся тогда в сети, не имела российского происхождения.

По мнению Аалтолы, подозрения, возникшие перед выборами в США, Франции и Германии, на самом деле усложнили процесс вмешательства в выборы.

«Иммунитет возрос. Люди стали бдительнее, навыки восприятия СМИ значительно развились», — говорит Аалтола.

«Инструменты для вмешательства в проведение выборов больше не являются такими эффективными. Беспокойство может вызывать то, не появятся ли новые трюки, о которых мы пока не знаем».

У Финляндии есть пространство для действий

Хотя мир стал пугающим и непредсказуемым, для Финляндии все не так плохо.

«На данный момент у Финляндии достаточно пространства для действий. Финляндия поддерживает хорошие отношения с Россией и в то же время сохраняет опцию вступления в НАТО. Необходимости для вступления в НАТО на данный момент нет. На самом деле, это даже может сузить пространство для действий», — говорит Аалтола.

По мнению Аалтолы, порог для начала войны в Европе очень высокий, так что борьба между сверхдержавами ведется другими способами. Он упоминает в книге случаи, схожие с историей фирмы «Айристон хелми» (Airiston helmi). Речь не идет о том, что, к примеру, в «Айристон хелми» могла бы появиться секретная российская военная база. Вызывает беспокойство сама ситуация с возможным отмыванием денег.

Парализованная Америка, очень упорная Россия

Мика Аалтола — не только руководитель отдела исследовательских программ Института внешней политики Финляндии. Он также является профессором Таллинского университета и доцентом Университета Тампере. Развитие Америки — одна из тем, на которых он специализируется. Он считает, что Америка точно останется крупнейшей военной силой.

«Однако то, как Америка сейчас использует свою военную силу и другие возможности, не является тщательно продуманной стратегией. Внутренняя конкуренция парализует внешнюю политику Америки», — говорит Аалтола.

У России, страны слабее Америки в экономическом и военном отношении, существует угроза «перенапряжения», поскольку она вновь стремится достичь позиции сверхдержавы. Поэтому Европе не нужно менять свое мышление в вопросе политики безопасности.