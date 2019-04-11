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Трамп прокомментировал ситуацию с брекситом 

RT на русском 55 минут назад
Американский лидер Дональд Трамп в своём микроблоге в Twitter прокомментировал ситуацию с брекситом.
«Жаль, что Евросоюз так жесток с Великобританией и брекситом. ЕС также является жестоким торговым партнером с Соединёнными Штатами, но это изменится», — написал Трамп.
Ранее стало известно, что Соединённые Штаты рассматривают возможность введения новых пошлин на товары из Евросоюза.
Позднее Трамп подтвердил намерение ввести пошлины на сумму $11 млрд на импортируемые из Европейского союза товары в связи с субсидированием ЕС своей авиационной отрасли.
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Конфликты , Видео , Дональд Трамп , ЕС , Великобритания
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