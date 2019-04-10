В чем сложность подсчета украинского ущерба Крыму

«Мы еще не знаем точной суммы ущерба, причиненного Украиной Крыму . По моей оценке, это больше 1 трлн рублей», — сказал газете ВЗГЛЯД первый вице-спикер Госсовета Крыма Ефим Фикс . Он возглавил рабочую группу, которая и должна определить сумму претензий к Киеву за развал и разорение, царившие на полуострове все 23 года украинского руководства.

Во вторник на заседании президиума крымского парламента — Госсовета — была создана рабочая группа, призванная оценить объем ущерба, который понес Крым за время нахождения в составе Украины.

«Крым за 25 лет нахождения в составе Украины понес колоссальные потери… Причинение ущерба, непоправимого ущерба детским учреждениям, историческим памятникам — все это имеет колоссальную стоимость. Сегодня нужны миллиарды и не один десяток лет, чтобы привести все в порядок», — подчеркнул спикер Госсовета Владимир Константинов.

Напомним, с предложением подсчитать ущерб, причиненный Крыму за время украинского правления, в марте выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин . Газета ВЗГЛЯД приводила примерные оценки такого ущерба. В начале апреля созданная также и в Госдуме рабочая группа озвучила предварительные цифры — депутат от Крыма Андрей Козенко назвал сумму более чем в 1,5 трлн рублей.

По каким критериям в Крыму будут оценивать масштаб разрушений и запустения, на что обратят внимание в первую очередь — об этом газета ВЗГЛЯД поговорила с руководителем рабочей группы Госсовета, вице-спикером парламента Крыма Ефимом Фиксом.

ВЗГЛЯД: Ефим Зисьевич, известно, что в Госдуме тоже создана рабочая группа. Как вы с ней планируете взаимодействовать?

Ефим Фикс: У нас общая задача. Комиссия состоит из двух частей. Первая работает по линии Госдумы и федеральных ведомств, возглавляет первый зампред Госдумы Иван Мельников. А по второй линии мы сформировали рабочую группу здесь, на месте.

ВЗГЛЯД: По какой методике предполагаете определять ущерб?

Е. Ф. : На первом заседании будет обсуждаться именно эта методика. У меня уже состоялся разговор по предварительной работе с представителями статистических органов Крыма — с тем, чтобы они предоставили нам статистические данные с 1991 по 2014 год. По этим показателям уже можно будет какие-то выводы делать.

В работу мы включили наших ученых из экономических вузов Крыма, конкретных специалистов и руководителей различных министерств: экономики, промышленности, энергетики, образования, здравоохранения и так далее.

На основе полученных материалов будем делать выводы по тем или иным направлениям. Это если мы говорим о периоде с 1991 по 2014 год.

А что касается периода после 2014 года, то здесь немного проще. Есть данные о том, сколько выделено ресурсов из федерального центра. Это, собственно, бюджет республики. Мы знаем, сколько средств выделено для создания энергетического моста в республику, на строительство Крымского моста (его автомобильной и железнодорожной частей), сколько потрачено из-за поисково-изыскательных работ и обеспечения водой крымчан, сколько выделено для транспортной логистики. И какой ущерб нанесен крымским портам в связи с санкциями и вытекающими из них последствиями.

Это все понимаемо и очевидно. Исходя из этого мы и будем строить свою работу.

ВЗГЛЯД: Как вы оцениваете сумму, названную депутатом Козенко — 1,5 трлн рублей?

Е. Ф. : Мы пока не знаем точной суммы ущерба, причиненного Украиной, но, по моей оценке, она действительно больше 1 трлн рублей.

Давайте посмотрим на примеры. За 23 года пребывания Крыма в составе Украины керченский судостроительный завод «Залив» из 10-тысячного коллектива превратился в состав из 300 человек. Металлургический комбинат им. Войкова — там же, в Керчи — передали из украинской собственности в частную. И уже в 2014 году бюджет Крыма выплачивал задолженность по заработной плате оставшимся там работникам.

Давайте посмотрим на судостроительный завод «Море» в Феодосии, на другие предприятия.

Еще раз — какова точная сумма, мне трудно сказать, но она будет огромной. Даже если считать по крымским портам, они на протяжении пяти лет стоят и не функционируют.

ВЗГЛЯД: Это ущерб промышленности полуострова. А будет ли учтен ущерб «социалке» — в первую очередь крымскому здравоохранению?

Е. Ф. : Украина довела систему здравоохранения Крыма до нуля. И сегодня мы все еще не можем оправиться. Наши учреждения здравоохранения в большинстве своем никак не соответствуют стандартам Российской Федерации. Да, поставили какое-то оборудование, медикаменты, но сами помещения не соответствуют стандартам. Все это нужно восстанавливать.

ВЗГЛЯД: В 2011 году власти тогда украинского Крыма констатировали, что на полуострове 150 тысяч гектаров брошенных земель.

Е. Ф. : Сельское хозяйство тоже было разрушено. Действительно, есть очень большой процент заброшенных земель. Это же все украинское законодательство создавало такие вещи. Надо теперь думать, как это исправить.

А давайте еще посмотрим на моральный ущерб, который причинен в результате украинизации, как учесть его? Нас заставляли смотреть только программы на украинском языке. Мы не против украинского языка, но мы за сбалансированность в этом вопросе.

ВЗГЛЯД: Но разве можно оценить в деньгах ущерб от политики украинизации?

Е. Ф. : В каких-то параметрах можно, но трудно, конечно. Поэтому будем сидеть и думать.

На заседании рабочей группы в Госдуме депутат Иван Мельников обратился к депутатам с просьбой учесть точку зрения коллег из Крыма и Севастополя, чтобы это было объективно, а не надуманно. Нужны реальные показатели, которые должны быть доказуемы, чтобы никто нас не обвинил в том, что мы придумали то, чего нет. Под каждую цифру и позицию должны быть аргументы, конкретные материалы. Поэтому я и запросил нашу статистику, которая может дать самые точные данные.

ВЗГЛЯД: Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил предъявить Киеву итоговые данные по ущербу через международные парламентские структуры. Но ведь очевидно, что Киев не воспримет такие претензии.

Е. Ф. : Это уже другой вопрос. Главное, чтобы международное сообщество понимало: за 23 года пребывания в составе Украины был нанесен ущерб крымской экономике, демографии, социальной сфере, общественно-политической ситуации.

Крым за пять лет в составе России сделал в разы больше, чем Украина за 23 года. За время пребывания Крыма в составе Украины было введено в строй, по самым оптимистичным оценкам, порядка 300 мест в детских садах. За пять лет пребывания Крыма в составе Российской Федерации построены детские дошкольные учреждения более чем на 22 тысячи мест.

А будут ли украинцы принимать это к сведению или не будут — это же их дело. Нам нужно показать реальную картину, чтобы это понимало международное сообщество.

Представьте себе! Крым на протяжении 23 лет просил право законодательной инициативы. Любая область Украины имела право принимать программы социально-экономического развития. А Крыму даже этого права не давали.

ВЗГЛЯД: Сколько понадобится времени для формулировки полного списка претензий?