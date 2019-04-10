Türkiye (Турция): от ракет «Юпитер» до С-400

Türkiye (Турция) проводит аналогии между процессом покупки С-400 и Карибским кризисом 60-летней давности. Тогда размещение американских ракет в Турции вызвало беспокойство Изданиепроводит аналогии между процессом покупки С-400 и Карибским кризисом 60-летней давности. Тогда размещение американских ракет в Турции вызвало беспокойство Москвы , а сегодня США выступают против покупки Турцией С-400. Тогда СССР сначала открыто пригрозил Турции, а сегодня США угрожают применить против Турции санкции.

Октябрь 1962 года известен как самый напряженный отрезок времени во всей истории холодной войны. Из-за события, которое вошло в литературу как «Кубинский кризис» или «Октябрьский ракетный кризис», США и СССР подошли к порогу термоядерного конфликта. Хотя этот кризис называется «кубинским», на самом деле все началось с того, что США разместили ракеты «Юпитер» (Jüpiter) в Турции.

В 1957 году СССР запустил в космос первый искусственный спутник. Этот запуск поверг американцев в ужас. Ведь если ракеты можно запускать «вверх» на тысячи километров и управлять ими с помощью радиоволн, то их также можно благополучно запустить с одного материка на другой. Особенно при оснащении этих ракет ядерными боеголовками враг мог ударить по территории США, не использовав ни одного самолета.

Пентагон тут же ускорил реализацию своих программ создания межконтинентальных управляемых ракет (ICBM) и управляемых ракет средней дальности (IRBM). Москву нужно было сдержать от возможной ядерной атаки, а если она все-таки осмелится на нее, то немедленно дать ответ. США решили разместить управляемые ракеты, способные переносить ядерные боезаряды, на территории своих союзников по НАТО поблизости от важных военных и промышленных центров СССР. Одной из первых им пришла на ум Турция.

Анкара поначалу неохотно отнеслась к размещению управляемых ракет средней дальности на своей территории. Она не хотела быть первой мишенью СССР. В 1957 году советский лидер Хрущев крайне резко дал понять, что, если Анкара согласится разместить американские ракеты на своей территории, то американские командиры смогут подоспеть только на похороны, а не на помощь Турции. В ходе визита Лютфи Кырдара (Lütfi Kırdar, министр здравоохранения и социальной политики Турции в 1957-1960 годах — прим. пер.) в Москву в 1959 году Турция и СССР сделали один шаг в сторону нормализации отношений. Было принято решение о том, что премьер-министр Аднан Мендерес (Adnan Menderes) посетит СССР. По мнению Вашингтона, сближение Анкары и Москвы могло ослабить НАТО, сорвать проект размещения ракет «Юпитер» в Турции.

Правительство, созданное после госпереворота 27 мая 1960 года, было настолько убеждено в том, что прибытие ракет «Юпитер» сделает Турцию крайне важной ядерной силой, что даже когда Кеннеди, пришедший к власти после Эйзенхауэра (Eisenhower), в определенный момент, казалось, собирался отказаться от размещения этих ракет, министр иностранных дел Селим Сарпер (Selim Sarper) передал послу США в Турции реакцию Анкары. Между тем в официальной переписке было введено даже новое турецкое название ракет, которые должны были быть размещены в Турции: ракеты «Ибрагим» (İbrahim)…

Размещение в Чигли (район Измира в западной Турции — прим. пер.) ракет с изображением турецкого флага завершилось весной 1962 года. СССР это не понравилось. В октябре 1962 года Хрущев решил разместить ракеты похожего класса на Кубе, прямо под носом у США. А Кеннеди, чтобы помешать прибытию на Кубу кораблей, перевозивших советские ракеты, начал применять блокаду в отношении острова. Москва заявила, что в случае нападения на ее корабли будет дан ответ. Начало ядерной войны было делом времени. Американцы, с одной стороны, следили за событиями по радио, с другой — переоборудовали подвалы своих домов в убежища.

28 октября Москва отдала советским кораблям приказ о возвращении. Хрущев отказался от размещения ракет на Кубе. Сначала никто не мог понять, почему советский лидер вдруг остановился. Могли ли Советы сделать шаг назад, чтобы спасти мир от ядерной войны, и при этом ничего не получить взамен?

Правда открылась спустя годы. В январе 1963 года США демонтировали размещенные в Турции ракеты на том основании, что они устарели. В дальнейшем, когда были открыты американские архивы, выяснилось, что на самом деле во время кризиса Кеннеди договорился с Хрущевым о том, что Советы не разместят ракеты на Кубе взамен на вывод ракет из Турции. Об этом торге не знала ни Турция, ни другие союзники США по НАТО!..

Между нынешними событиями вокруг покупки Турцией С-400 и кубинским кризисом есть некоторые сходства и различия.

Тогда США и СССР официально были врагами. Сегодня же речь идет о неофициальной, но отчетливо ощутимой вражде.

В то время размещение американских ракет в Турции вызвало беспокойство Москвы. А сегодня Вашингтон выступает против покупки Турцией С-400.

Тогда Советы сначала открыто пригрозили Турции, затем попытались разместить ракеты на Кубе, но не смогли сделать это. Сегодня же США угрожают Турции применить против нее закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Вице-президент США Пенс (Pence) ставит под сомнение членство Турции в НАТО. А Россия отправляет военных в Венесуэлу.

В то время была вероятность возникновения третьей мировой войны. Сегодня США и Россия очень далеки от горячего конфликта. Но взаимный выход сторон из некоторых договоров о разоружении и их действия в Восточной Европе усиливают подозрения относительно будущих планов двух стран.

Тогда мишенью размещенных в Турции ракет «Юпитер» была Москва, а целью советских ракет, которые СССР собирался разместить на Кубе, — Вашингтон. Сегодня же С-400, которые желает купить Турция, предназначены полностью для собственной противовоздушной обороны.

В то время у США не было такой цели, как поддержание своей экономики путем продажи ракет в другие страны. А сегодня один из самых больших страхов США связан с тем, что российские ракетные системы станут более предпочтительными в мире и США потеряют этот большой рынок…