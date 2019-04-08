Россия готовится к «максимально жесткому отпору» НАТО

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Россия приготовилась к «максимально жесткому отпору» НАТО в Крыму 

Lenta.ru 48 минут назад
Усиление активности НАТО в Черном море не представляет опасности для Крыма, поскольку полуостров надежно прикрыт с воды, суши и воздуха, являясь одним из самых защищенных российских регионов, сообщает РИА Новости.
«С точки зрения военной безопасности в российской черноморской акватории дела сейчас обстоят хорошо, я бы не беспокоился. У нас есть все для максимально жесткого отпора — новейшие береговые ракетные комплексы, быстроходные корабли и самолеты. Мало не покажется», — уверен член-корреспондент Академии военных наук (АВН) Сергей Судаков.
Агентство отмечает, что в настоящее время Черноморский флот ВМФ России включает в себя один находящийся на модернизации ракетный крейсер, шесть сторожевиков дальней морской зоны, три из которых вооружены ракетами «Калибр», по семь больших десантных и малых ракетных кораблей (в том числе три — с «Калибрами»), шесть подводных лодок проекта 636.3 «Варшавянка», три малых противолодочных корабля и различные суда обеспечения.
Военная авиация в Крыму представлена морским штурмовым авиаполком, базирующимся на аэродроме Новофедоровка (содержит бомбардировщики Су-24, самолеты-разведчики Су-24МР и истребители Су-30СМ), и смешанным авиаполком аэродрома Кача (включает противолодочные самолеты-амфибии Бе-12, военно-транспортные самолеты Ан-26 и поисково-спасательные вертолеты Ка-27).
Также Крым защищает дивизия противовоздушной обороны со штабом в Севастополе, перевооружаемая на зенитные ракетные комплексы С-400. Еще побережье охраняют зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1».
В апреле силы НАТО на юго-западе Черного моря начали учения Sea Shield 2019. В мероприятии задействованы корабли и авиация США, Греции, Болгарии, Канады, Нидерландов, Румынии и Турции, а также военные Грузии и Украины.
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Конфликты , Армия , Видео , Войска , Оружие , Сергей Судаков , Академия военных наук , НАТО , РИА Новости , Республика Крым
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