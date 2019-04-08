В Кремле прокомментировали конфликт в Ливии

Венесуэла, Иран, Индия и США. На карте мира с завидной периодичностью возникают все новые и новые фронты вооруженного и политического противостояния: к десятилетиями текущему арабо-израильскому конфликту то и дело вспыхивают другие — Сирия Пакистан . На сей раз речь идет о Ливии . При этом к прямому военному вмешательству, как и во времена «холодной войны», оказываются готовы только две страны — Россия

4 апреля Ливийская национальная армия во главе с 75-летним фельдмаршалом Халифой Хафтаром, давним соратником свергнутого и зверски убитого многолетнего правителя Ливии Муаммара Каддафи , начала неожиданное полномасштабное наступление на столицу страны Триполи. Она контролируется Правительством национального согласия. Хотя никакого национального согласия в Ливии нет и в помине — страна фактически разделена между двумя непримиримыми противоборствующими силами, не говоря уже о традиционной племенной раздробленности.

Войска Хафтара, судя по некоторым сообщениям, взяли под контроль международный аэропорт Триполи, который, впрочем, не работает последние пять лет. Наступление сорвало намечавшиеся в стране парламентские выборы. Причиной для наступления Хафтар назвал борьбу с некими неназванными «террористами» — скорее всего, он считает таковыми своих оппонентов из Правительства национального согласия.

Внутриливийские разборки в реальности могут привести к не менее масштабному противостоянию, чем война в Сирии, в которую в разных коалициях оказалось втянуто более 70 государств. Дело в том, что за противоборствующими сторонами в Ливии стоят важные региональные и мировые державы.

7 апреля Великобритания созвала экстренное заседание Совета безопасности ООН по Ливии. При этом именно Россия заблокировала в Совбезе ООН заявление, подготовленное Великобританией, с требованием немедленно остановить наступление армии Хафтара. В свою очередь, другие члены Совбеза заблокировали российское заявление с призывом прекратить боевые действия ко всем сторонам ливийского конфликта.

США, сразу после обострения конфликта заявившие о возможности вывода своих войск из Ливии ( Дональд Трамп явно не горит желанием использовать американские войска на еще одной войне, доставшейся ему в наследие от Барака Обамы ), тем не менее четко обозначили свою позицию. Госсекретарь США Майкл Помпео на сайте Госдепартамента США опубликовал заявление:

«Соединенные Штаты глубоко встревожены боевыми действиями недалеко от Триполи. Мы ясно дали понять, что выступаем против военного наступления сил Халифы Хафтара и настоятельно призываем немедленно прекратить военные операции против ливийской столицы».

Между тем наступление армии Хафтара на Триполи развивается весьма успешно: она сразу же взяла под контроль несколько районов на юго-западе города. По словам бригадного генерала сил фельдмаршала Хафтара Ахмеда аль-Мисмари, операция продолжится до выполнения всех поставленных задач. Но какие это задачи, люди Хафтара не говорят.

Глава правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Сарадж приказал «в случае необходимости» применить силу против повстанцев. Он также заявил о готовности обратиться в международный трибунал, чтобы привлечь к ответственности всех участников наступления ЛНА. По данным ПНС, число жертв боевых действий превысило 20 человек — правда, неизвестно, это военные или мирные жители.

Россия никогда не скрывала своих политических симпатий к Халифе Хафтару. Российские официальные лица неоднократно вели с ним переговоры, а 7 ноября 2018 года фельдмаршал прилетал в Москву и встречался с министром обороны РФ Сергеем Шойгу . Более того, после этого Ливийская национальное армия опубликовала в своем YouTube-канале видео, на котором видно, что кроме Шойгу во встрече с Хафтаром участвовал совладелец группы компаний «Конкорд» Евгений Пригожин . СМИ связывают его имя с частной военной компанией Вагнера, засветившейся в боевых действиях в Сирии и Центрально-Африканской республике.

Россия в ходе нынешнего наступления армии Халифы Хафтара не выразила публичную поддержку действиям фельдмаршала, ограничившись призывом к мирному решению ливийского конфликта. Но и не осудила это наступление, в отличие от западных держав.

Однако контакты России с Хафтаром и его эмиссарами, а также периодически публиковавшиеся в западных СМИ сообщения о том, что Россия якобы может поставлять оружие армии фельдмаршала, и диаметрально противоположная реакция Москвы и стран Запада на эскалацию конфликта 7 апреля 2019 года на заседании Совбеза ООН позволяют предположить, что Ливия может стать новой ареной российско-американского противостояния.

К слову, когда еще в бытность президентом России Дмитрия Медведева наша страна не заблокировала резолюцию ООН , давшую добро на иностранную интервенцию в Ливию, некоторые представители российской политической элиты публично критиковали это решение. С тех пор отношения России и Запада ухудшились кардинально, а сама Россия начала активно вмешиваться в вооруженные конфликты далеко за своими границами.

Для России главная выгода эскалации насилия в Ливии, крупной нефтедобывающей державе, состоит в том, что это повышает мировые цены на нефть. В отличие от Венесуэлы, куда Россия при Чавесе и Мадуро инвестировала миллиарды долларов в обмен на возможность в значительной степени контролировать местную нефтедобычу, с Ливией таких тесных экономических отношений у нас нет. При Каддафи Ливия была крупным покупателем российского оружия, но сейчас даже в случае военных успехов армии Хафтара трудно представить себе ситуацию, при которой он быстро возьмет под контроль всю страну и будет способен платить за поставки российского оружия или отдаст России какие-нибудь местные месторождения нефти.

С другой стороны, американские конгрессмены запросто могут попытаться разыграть модную тему «российского вмешательства» и подвести Россию под новые санкции еще и «за Ливию».

Хотя объективно Штаты гораздо больше заинтересованы в том, чтобы сменить власть в Венесуэле и не позволить России укрепить там свои политические позиции. Ливия точно не входит в список внешнеполитических задач, которые администрация Трампа считает сколько-нибудь значимыми для США. Тем не менее Россия и США по отношению к гражданской войне в Ливии на данный момент очевидно выглядят как политические противники, а не как союзники или хотя бы партнеры.

Фактически мы стремительно возвращаемся к биполярному миру, где Россия и США (Китай, имеющий гигантский экономический и военный потенциал, пока воздерживается от такой политики) пытаются рулить международными конфликтами в любой точке мира.

При этом в ходе многолетнего противостояния США и СССР были сформированы противоборствующие военно-политические блоки и происходил процесс раздела сфер влияния — прямого вооруженного противостояния американцев и «советов», к счастью, так и не случилось. Хотя был Карибский кризис, когда две державы оказались на волоске от ядерной войны. Сейчас есть только один военно-политический блок — НАТО , — переживающий не лучшие времена из-за сложных отношений администрации Трампа со своими европейскими союзниками. При этом США не признают права России иметь зоны «геополитических интересов» и не собираются (по крайней мере, пока) делить с Москвой сферы влияния. Условно говоря, разменивать Венесуэлу на Украину Штаты пока явно не готовы.

В любом случае очевидно, что обострение войны в Ливии, равно как затяжная война в Сирии и на Украине, а также ситуация двоевластия в Венесуэле, являются частью одного глобального процесса. Россия пытается вернуться в большую мировую политику как глобальный игрок. США при Трампе то и дело грозят вывести войска, но против неизменно выступает военное лобби — оно не хочет делиться этой ролью с Россией.

Это противостояние буквально на глазах становится все более явной глобальной угрозой международной безопасности — когда главные ядерные державы откровенно не ладят друг с другом и не могут договориться о базовых правилах игры, от этого неизбежно «трясет» весь мир.