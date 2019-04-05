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ВСУ обстреляли Русский Край 

Деловая газета «Взгляд» 41 минуту назад
ВСУ начали обстрел поселков, находящихся рядом с Горловкой, сообщил глава администрации города Иван Приходько.
Украинская армия ведет огонь по поселкам Русский Край и Гольмовский, передает «Русская весна».
Со слов Приходько, в результате обстрела силовиков разрушен жилой дом. О пострадавших не сообщается.
Как сообщили в представительстве ДНР, по Гольмовскому были выпущены три мины калибром 120 мм. Также были зафиксированы обстрелы окраины Горловки, в том числе, снайперами.
31 марта, в день выборов президента Украины, подразделения ВСУ обстреляли окраины Горловки из минометов калибром 120 миллиметров. В результате обстрелов были ранены два мирных жителя в поселке Зайцево под Горловкой.
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Конфликты , Армия , Украина , Горловка
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