В НАТО назвали Россию главной угрозой безопасности в мире

Страны НАТО считают Россию главной угрозой своей безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович во время беседы с польскими журналистами на полях встречи глав МИД НАТО в Вашингтоне, передает РИА «Новости».

Он отметил, что, когда блок НАТО создавался 70 лет назад, главной угрозой был СССР, и сейчас Россия остается угрозой номер один.

Чапутович заявил, что все участники встречи в Вашингтоне обратили внимание «на дестабилизирующую роль России, если речь идет о деятельности в международной сфере, прежде всего на Украине, в Азовском море, вмешательстве во внутренние дела западных стран, в том числе при помощи нападений с использованием химического оружия в Соединенном Королевстве».

Он также заявил, что США «подчеркивают негативную роль России» и настаивают, чтобы члены альянса наращивали темпы увеличения расходов на вооружение.