Страны НАТО считают Россию главной угрозой своей безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович во время беседы с польскими журналистами на полях встречи глав МИД НАТО в Вашингтоне, передает РИА «Новости».
Он отметил, что, когда блок НАТО создавался 70 лет назад, главной угрозой был СССР, и сейчас Россия остается угрозой номер один.
Чапутович заявил, что все участники встречи в Вашингтоне обратили внимание «на дестабилизирующую роль России, если речь идет о деятельности в международной сфере, прежде всего на Украине, в Азовском море, вмешательстве во внутренние дела западных стран, в том числе при помощи нападений с использованием химического оружия в Соединенном Королевстве».
Он также заявил, что США «подчеркивают негативную роль России» и настаивают, чтобы члены альянса наращивали темпы увеличения расходов на вооружение.
«По сравнению с ситуацией, которая была 3-4 года назад, в сумме страны НАТО тратят или скоро будут тратить почти на 100 миллиардов долларов больше на вооружение… Но США хотели бы, чтобы эти темпы увеличения расходов европейских государств были еще выше», — сказал глава МИД Польши.