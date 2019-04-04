Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В НАТО назвали Россию главной угрозой безопасности в мире 

Рамблер 5 минут назад
Страны НАТО считают Россию главной угрозой своей безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович во время беседы с польскими журналистами на полях встречи глав МИД НАТО в Вашингтоне, передает РИА «Новости».
Он отметил, что, когда блок НАТО создавался 70 лет назад, главной угрозой был СССР, и сейчас Россия остается угрозой номер один.
Чапутович заявил, что все участники встречи в Вашингтоне обратили внимание «на дестабилизирующую роль России, если речь идет о деятельности в международной сфере, прежде всего на Украине, в Азовском море, вмешательстве во внутренние дела западных стран, в том числе при помощи нападений с использованием химического оружия в Соединенном Королевстве».
Он также заявил, что США «подчеркивают негативную роль России» и настаивают, чтобы члены альянса наращивали темпы увеличения расходов на вооружение.
«По сравнению с ситуацией, которая была 3-4 года назад, в сумме страны НАТО тратят или скоро будут тратить почти на 100 миллиардов долларов больше на вооружение… Но США хотели бы, чтобы эти темпы увеличения расходов европейских государств были еще выше», — сказал глава МИД Польши.
Комментарии2
Конфликты , Армия , Видео , Европа , Оружие , МИД , НАТО , РИА Новости , Польша
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Какая такая Тимошенко?!»: Скабеева распекла Зеленского146
Пока вы не уснули: Зеленский определился с Крымом33
«Никаких шансов»: Зеленскому сделали предупреждение392
В деле изнасилования омской школьницы всплыли новые детали2
«Президент двух областей»: Украина отреклась от Порошенко30
Видео
Шоу года: Порошенко сдался и принял вызов Зеленского
В мире Статьи
Опубликовано фото с места гибели «Ведьмы»
В мире Украина
Подруга Булдакова рассказала подробности его смерти
Шоу-бизнес
В ТЦ Москвы прорвало гигантский аквариум
Происшествия
Челябинец «подарил» губернатору квартиру в бараке
Общество
В Москве из окна гостиницы выбросили 21 миллион рублей
Происшествия
Скабеева вызвалась провести дебаты Порошенко и Зеленского
Общество
Венесуэла снова попросила помощи у России
Латинская Америка В мире
В Бразилии в прямом эфире ограбили радиостанцию
Происшествия В мире
Опубликовано видео задержания мэра Евпатории
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение