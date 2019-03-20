Трамп пообещал, что последний оплот ИГ* в Сирии ликвидируют «к вечеру»

"Сейчас остался последний маленький очаг, которого не будет уже сегодня вечером", — заявил Трамп журналистам.

В качестве демонстрации достижений в борьбе с ИГ* Трамп показал две карты Ближнего Востока с отмеченными территориями, на которых действовали террористы: одну от 2017 года, вторую — по состоянию на сегодня. На второй карте, как указал Трамп, была отмечена лишь небольшая точка.

США и их союзники с 2014 года проводят операцию против ИГ* в Ираке и Сирии, причем в Сирии действуют без разрешения властей страны. Трамп в конце 2018 года объявил о предстоящем выводе войск США из Сирии. В феврале администрация уточнила, что хочет оставить около 200 "миротворцев" на северо-востоке Сирии и еще около 200 военных в Манбидже, а также привлечь в Сирию контингент союзников из стран ЕС численностью до 1,5 тысячи человек.

*Террористическая организация, запрещенная в России.