Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп пообещал, что последний оплот ИГ* в Сирии ликвидируют «к вечеру» 

РИА Новости + ещё 2 59 минут назад
Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев
Президент США Дональд Трамп пообещал, что последний оплот террористической группировки ИГ* в Сирии будет ликвидирован "к вечеру".
"Сейчас остался последний маленький очаг, которого не будет уже сегодня вечером", — заявил Трамп журналистам.
В качестве демонстрации достижений в борьбе с ИГ* Трамп показал две карты Ближнего Востока с отмеченными территориями, на которых действовали террористы: одну от 2017 года, вторую — по состоянию на сегодня. На второй карте, как указал Трамп, была отмечена лишь небольшая точка.
США и их союзники с 2014 года проводят операцию против ИГ* в Ираке и Сирии, причем в Сирии действуют без разрешения властей страны. Трамп в конце 2018 года объявил о предстоящем выводе войск США из Сирии. В феврале администрация уточнила, что хочет оставить около 200 "миротворцев" на северо-востоке Сирии и еще около 200 военных в Манбидже, а также привлечь в Сирию контингент союзников из стран ЕС численностью до 1,5 тысячи человек.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Последние новости
В Австралии рыбаки сделали фото гигантской рыбы В Россию перестанут поставлять три жизненно важных лекарства Клинцевич прокомментировал отставку Назарбаева
Комментарии
Конфликты , Армия , Ближний Восток , В мире , США , Дональд Трамп , ЕС , Сирия
Читайте также
Видео
Появилось видео сражения Су-30 и Су-27 над Кубанью
Армия
«Новая жена Шнурова распустила „Ленинград“»
Шоу-бизнес Другое
В Италии водитель поджёг автобус с детьми
Происшествия В мире
Зеленский сделал заявление об отказе от выборов
Украина В мире
Россияне разглядели «черную дыру» в небе
Наука и техника
Изнасилование в Якутске: решена судьба обвиняемых
Криминал Происшествия
Президент Грузии отказалась разговаривать на русском
Кавказ В мире
«Мне прилечь с Началовой?»: Борисова дважды вызвала неотложку
Шоу-бизнес Статьи
«Девочка переживает»: Алдонин отказался от дочери Началовой
Шоу-бизнес Статьи
Порошенко ввел новые санкции против России
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение