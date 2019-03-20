Президент США Дональд Трамп пообещал, что последний оплот террористической группировки ИГ* в Сирии будет ликвидирован "к вечеру".
"Сейчас остался последний маленький очаг, которого не будет уже сегодня вечером", — заявил Трамп журналистам.
В качестве демонстрации достижений в борьбе с ИГ* Трамп показал две карты Ближнего Востока с отмеченными территориями, на которых действовали террористы: одну от 2017 года, вторую — по состоянию на сегодня. На второй карте, как указал Трамп, была отмечена лишь небольшая точка.
США и их союзники с 2014 года проводят операцию против ИГ* в Ираке и Сирии, причем в Сирии действуют без разрешения властей страны. Трамп в конце 2018 года объявил о предстоящем выводе войск США из Сирии. В феврале администрация уточнила, что хочет оставить около 200 "миротворцев" на северо-востоке Сирии и еще около 200 военных в Манбидже, а также привлечь в Сирию контингент союзников из стран ЕС численностью до 1,5 тысячи человек.
*Террористическая организация, запрещенная в России.