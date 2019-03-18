НАТО обеспокоена планами России по наращиванию военной мощи в Черноморском регионе

БРЮССЕЛЬ , 18 марта. / ТАСС /. Страны — члены НАТО обеспокоены планами России по дальнейшему наращиванию военной мощи в Черноморском регионе. Об этом говорится в заявлении Совета Североатлантического альянса, распространенном в понедельник в Брюсселе в связи с пятой годовщиной проведения референдума в Крыму , в результате которого полуостров воссоединился с РФ.

"Мы осуждаем продолжающееся и широкомасштабное наращивание военной мощи России в Крыму и обеспокоены усилиями и заявленными планами России по дальнейшему наращиванию военной мощи в Черноморском регионе", — отмечается в нем.

В документе говорится, что НАТО осуждает строительство Россией моста через Керченский пролив. Кроме того, альянс в очередной раз обвинил Москву в «неоправданном применении военной силы против украинских кораблей и военно-морского персонала вблизи Азовского моря и Керченского пролива в ноябре 2018 года». «В соответствии с резолюцией 73/194 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 17 декабря 2018 года мы призываем Россию безоговорочно освободить задержанных украинских членов экипажа, вернуть захваченные суда и выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и предоставив свободу судоходства», — отмечается в нем.