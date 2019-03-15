Захарова высказалась об эвакуации дипломатов США из Венесуэлы

Она подчеркнула, что эта новость прозвучала "тревожно", однако ничего необычного в этом нет, поскольку американским представителям "сразу указали на дверь" после разрыва дипломатических отношений между Венесуэлой и США.

"Тревожно другое: госсекретарь США (Майк Помпео. — "Газета.Ru") заявил, что присутствие персонала стало ограничением для действий США. Это какие такие действия имелись в виду?, — отметила Захарова.

Ранее сообщалось, что дипломаты США покинули Венесуэлу.