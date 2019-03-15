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Захарова высказалась об эвакуации дипломатов США из Венесуэлы 

Газета.Ru 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова прокомментировала решение Вашингтона эвакуировать дипломатов из Венесуэлы. Об этом сообщает РИА "Новости".
Она подчеркнула, что эта новость прозвучала "тревожно", однако ничего необычного в этом нет, поскольку американским представителям "сразу указали на дверь" после разрыва дипломатических отношений между Венесуэлой и США.
"Тревожно другое: госсекретарь США (Майк Помпео. — "Газета.Ru") заявил, что присутствие персонала стало ограничением для действий США. Это какие такие действия имелись в виду?, — отметила Захарова.
Ранее сообщалось, что дипломаты США покинули Венесуэлу.
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Конфликты , Армия , Ближний Восток , В мире , Латинская Америка , Политика , США , Мария Захарова , МИД , Газета.Ru , Венесуэла
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