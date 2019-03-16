Порошенко заявил о «триедином ударе» по России

Канаду и По словам Порошенко, Москва якобы намеревалась «оккупировать Азовское море и Керченский пролив». Президент Украины также поблагодарил США Евросоюз за введение новых антироссийских санкций накануне пятой годовщины воссоединения Крыма с Россией.

"Украинско-трансатлантическая коалиция едина и крепка, как никогда, в защите фундаментальных принципов международного права, в особенности суверенитета и нерушимости границ Украины", — написал Порошенко.

До этого новые санкции из-за инцидента в Керченском проливе ввел Европейский союз.