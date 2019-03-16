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Порошенко заявил о «триедином ударе» по России 

Р-Спорт + ещё 2 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Трансатлантические страны нанесли «мощный и триединый» удар по России, заявил президент Украины Петр Порошенко. Об этом глава государства написал в Facebook.
По словам Порошенко, Москва якобы намеревалась «оккупировать Азовское море и Керченский пролив». Президент Украины также поблагодарил США, Канаду и Евросоюз за введение новых антироссийских санкций накануне пятой годовщины воссоединения Крыма с Россией.
"Украинско-трансатлантическая коалиция едина и крепка, как никогда, в защите фундаментальных принципов международного права, в особенности суверенитета и нерушимости границ Украины", — написал Порошенко.
Ранее Вашингтон ввел ограничительные меры против восьми российских компаний, а также шестерых человек, среди которых замглавы Погранслужбы Геннадий Медведев, начальник погрануправления ФСБ по Крыму и Севастополю Сергей Станкевич и его заместитель Андрей Шенин, начальник службы пункта управления ФСБ по Крыму и Севастополю Руслан Ромашкин.
Оттава, в свою очередь, ввела санкции против 114 россиян и 15 компаний. В санкционный список попали руководитель "Роснефти" Игорь Сечин, замглавы Минэнерго Андрей Черезов, глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, глава ВТБ Андрей Костин, полпред президента в ЮФО Владимир Устинов, экс-глава ОАО «РЖД» Владимир Якунин, директор «Росгвардии» Виктор Золотов, заместитель руководителя Погранслужбы ФСБ Геннадий Медведев.
До этого новые санкции из-за инцидента в Керченском проливе ввел Европейский союз.
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