США пообещали Украине еще два списанных катера

Соединенные Штаты намерены передать Украине еще два списанных патрульных катера типа Island, об этом заявлений командующий Европейским командованием вооруженных сил США генерал Кертис Скапаротти.

На слушаниях в Палате представителей Конгресса Скапаротти также сообщил, что планируются поставки и других оружейных систем. Он не уточнил, каких именно, передает РИА «Новости»

Напомним, США взяли за правило передавать Украине списанную технику. В сентябре прошлого года Береговая охрана США передала Киеву два списанных патрульных катера Drummond (WPB-1323) и Cushing (WPB-1321), построенных в 1988 году. Сумма сделки составила 9 млн долларов. 30-летние катера, которые на Украине назвали «черметом», в торжественной обстановке принимал украинский президент Петр Порошенко

В ноябре 2018 года США также направили Украине предложение о передаче стране списанных фрегатов типа Oliver Hazard Perry.