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США пообещали Украине еще два списанных катера 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Соединенные Штаты намерены передать Украине еще два списанных патрульных катера типа Island, об этом заявлений командующий Европейским командованием вооруженных сил США генерал Кертис Скапаротти.
На слушаниях в Палате представителей Конгресса Скапаротти также сообщил, что планируются поставки и других оружейных систем. Он не уточнил, каких именно, передает РИА «Новости».
Напомним, США взяли за правило передавать Украине списанную технику. В сентябре прошлого года Береговая охрана США передала Киеву два списанных патрульных катера Drummond (WPB-1323) и Cushing (WPB-1321), построенных в 1988 году. Сумма сделки составила 9 млн долларов. 30-летние катера, которые на Украине назвали «черметом», в торжественной обстановке принимал украинский президент Петр Порошенко.
В ноябре 2018 года США также направили Украине предложение о передаче стране списанных фрегатов типа Oliver Hazard Perry.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в том, помогут ли Украине старые американские фрегаты.
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Конфликты , Армия , В мире , Войска , Другое , Политика , США , Украина , Петр Порошенко , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд"
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