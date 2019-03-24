В ЕС внесли ясность в сообщения о расследовании против Порошенко

Пресс-служба представительства ЕС на Украине прокомментировала информацию о проведении антикоррупционного расследования в отношении украинского лидера Петра Порошенко . Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, в представительстве заявили, что европейское бюро по вопросам противодействия злоупотреблениям и мошенничеству не ведет никаких дел против Порошенко.

Как отмечается, бюро начнет проверку в случае появления информации, которая может представлять интерес.