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В ЕС внесли ясность в сообщения о расследовании против Порошенко 

Газета.Ru + ещё 54 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Пресс-служба представительства ЕС на Украине прокомментировала информацию о проведении антикоррупционного расследования в отношении украинского лидера Петра Порошенко. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, в представительстве заявили, что европейское бюро по вопросам противодействия злоупотреблениям и мошенничеству не ведет никаких дел против Порошенко.
Как отмечается, бюро начнет проверку в случае появления информации, которая может представлять интерес.
Ранее кандидат в президенты Украине Юлия Тимошенко заявила, что в ЕС начали антикоррупционное расследование против Порошенко.
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Конфликты , В мире , Другое , Европа , Политика , Украина , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , ЕС
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