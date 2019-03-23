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В ЕС начали антикоррупционное расследование против Порошенко 

BFM.RU + ещё 45 16 часов назад
Структуры Евросоюза начали антикоррупционное расследование против президента Украины Петра Порошенко. С таким утверждением выступила лидер партии «Батькивщина» и кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко.
Она отметила, что расследование ведут две структуры— OLAF, это европейский антикоррупционный офис и британская— SFO, британский офис, который занимается коррупцией в больших масштабах. «Две структуры, а также суд Кипра приняли к расследованию коррупционные дела непосредственно против Петра Порошенко», — заявила Тимошенко на пресс-конференции в Луцке, которая доступна на ее странице в Facebook.
Она также сообщила, что от украинских журналистов ей стало известно о том, что в США начато коррупционное расследование против окружения действующего главы Украины.
«Когда лидер государства, по сути, подозревается в коррупции — это говорит о том, что, в мире так смотрят и на Украину», отмечается на странице Тимошенко.
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Комментарии
Конфликты , В мире , Другое , Европа , Политика , Украина , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , ЕС
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