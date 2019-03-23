В ЕС начали антикоррупционное расследование против Порошенко

Она отметила, что расследование ведут две структуры— OLAF, это европейский антикоррупционный офис и британская— SFO, британский офис, который занимается коррупцией в больших масштабах. «Две структуры, а также суд Кипра приняли к расследованию коррупционные дела непосредственно против Петра Порошенко», — заявила Тимошенко на пресс-конференции в Луцке, которая доступна на ее странице в Facebook.

Она также сообщила, что от украинских журналистов ей стало известно о том, что в США начато коррупционное расследование против окружения действующего главы Украины.

«Когда лидер государства, по сути, подозревается в коррупции — это говорит о том, что, в мире так смотрят и на Украину», отмечается на странице Тимошенко.