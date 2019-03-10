В ЛНР заявили о трёх случаях обстрела со стороны украинских военных

В самопровозглашённой Луганской народной республике за минувшие сутки зафиксировали три случая нарушения режима прекращения огня со стороны украинских военных.

Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на оборонное ведомство республики.

«Обстрелам подверглись районы поселка Голубовское и села Лозовое», — указывается в сообщении.

Уточняется, что огонь вёлся из противотанковых ракетных комплексов, 82-мм миномётов и станковых противотанковых гранатомётов.

Ранее стало известно, что новое перемирие в Донбассе вступило в силу 8 марта в 01:01.