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ЛНР призывает Киев возобновить взаимодействие, установив прямой диалог 

ТАСС + ещё 1 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Провозглашенная Луганская народная республика (ЛНР) призывает Украину возобновить прямой диалог с республиками Донбасса. Об этом в субботу сообщила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе контактной группы Ольга Кобцева.
"Необходимо установить прямой диалог, который должен дополнить переговоры между конфликтующими сторонами внутри Украины — это представители Украины и представители ЛНР и ДНР", — цитирует ее агентство Луганскинформцентр.
По словам Кобцевой, возобновить взаимодействие на прежнем уровне — единственный возможный вариант в сложившейся ситуации.
21 февраля главы ДНР и ЛНР выступили с заявлениями, в которых подтвердили свою готовность вести прямой диалог с Киевом для установления мира в Донбассе, как это предполагают минские соглашения. В этой связи они обратились к гарантам этих соглашений в лице канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона с просьбой оказать влияние на президента Украины Петра Порошенко и содействовать установлению прямых и продуктивных переговоров.
Позже первый вице-спикер Верховной рады от партии "Блок Петра Порошенко", представитель Украины в гуманитарной подгруппе контактной группы Ирина Геращенко заявила, что Киев не будет вести прямой диалог с республиками Донбасса.
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Конфликты , В мире , Украина , Ирина Геращенко , Петр Порошенко , Верховная Рада
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