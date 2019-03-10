В ЛНР заявили об уничтожении украинского беспилотника, использовавшегося для съемок постановочного обстрела позиций ВСУ.
В самопровозглашенной Луганской народной республике завили, что сбили украинский беспилотный летательный аппарат в непосредственной близости от линии соприкосновения.
«В сбитом БЛА обнаружена и изъята карта памяти, сейчас наши специалисты изучают содержащуюся на ней информацию», — рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Морочко.
Он отметил, что беспилотник был запущен для съемки постановочного обстрела позиций ВСУ.
«Это еще раз подтверждает наши предположения о том, что данные мероприятия украинских силовиков были спланированной провокацией», — добавил Морочко.
Официальный представитель Народной милиции подчеркнул, что использование БЛПА около линии соприкосновения строго запрещено исходя из Минских договоренностей.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.