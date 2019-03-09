В Донбассе наступила «необычная пауза» в боевых действиях

Эксперты заявили, что в войне донбасских республик с Киевом наступила необычная пауза. С 8 марта прекращены боевые действия, и местные жители не слышат больше ночную канонаду, сообщает «МК».

По данным издания, накануне женского праздника стороны конфликта неожиданно договорились о прекращении огня. Так, пресс-центр киевских военных отметил только один обстрел своих позиций на луганском участке фронта, но без использования артиллерии. В Народной милиции ЛНР сообщили, что за 8 марта не зафиксировано ни одного обстрела со стороны ВСУ. Правда, в Народной милиции ДНР официально заявили о 10 нарушениях «весеннего перемирия» со стороны ВСУ.

Однако источники на линии соприкосновения, местные жители отмечают паузу в боевых действиях и отсутствие ночной канонады.

«В нашей зоне ответственности полная тишина!» — заявили источники, находящиеся на самых активных участках фронта — Светлодарской дуге под Дебальцево, Горловском направлении и в районе Коминтерново-Широкино возле Мариуполя.

Внезапное и совершенно нетипичное перемирие было внезапно объявлено на Донбассе накануне 8 марта, после переговоров в режиме видеоконференции в Минской переговорной группе.

При этом эксперты считают, что пауза не говорит о конце войны.

«С начала войны было провозглашено около 20 еремирий. Причем ни одно из них не было инициировано сторонами конфликта. Всегда с такими предложениями выступают представители ОБСЕ, которые привязывают к прекращению огня какую-нибудь значимую дату», — заявил директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

По его словам, не было никаких письменных распоряжений о прекращении обстрелов по всей линии фронта. Поэтому Порошенко может в сжатые сроки возобновить боевые действия. Тем более, что он не скрывает: продолжение войны на Донбассе — часть его предвыборной программы.