Митинг оппозиции в Каракасе завершился без происшествий

Митинг сторонников венесуэльской оппозиции на проспекте Виктория в столице Венесуэлы Каракасе завершился без инцидентов, правоохранителями было снято оцепление. Об этом сообщил ТАСС.

Впервые с начала кризиса на оппозиционном митинге присутствовали значительные силы полиции, которые перекрывали возможный путь к центру Каракаса, где расположены правительственные здания, а также президентский дворец Мирафлорес. За оцеплением, по дороге в центр, находились армейские посты.

Ситуация осталась мирной, даже несмотря на то, что демонстранты выкрикивали оскорбления в адрес власти и пытались завязать разговор с полицией.

На митинге присутствовал лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо. Он общался со сторонниками, однако ему не удалось устроить публичное выступление, как во время предыдущих акций оппозиции. Причина в том, что полиция запретила возведение сцены.