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Митинг оппозиции в Каракасе завершился без происшествий 

360tv.ru + ещё 21 46 минут назад
Фото: 360tv.ru
Митинг сторонников венесуэльской оппозиции на проспекте Виктория в столице Венесуэлы Каракасе завершился без инцидентов, правоохранителями было снято оцепление. Об этом сообщил ТАСС.
Впервые с начала кризиса на оппозиционном митинге присутствовали значительные силы полиции, которые перекрывали возможный путь к центру Каракаса, где расположены правительственные здания, а также президентский дворец Мирафлорес. За оцеплением, по дороге в центр, находились армейские посты.
Ситуация осталась мирной, даже несмотря на то, что демонстранты выкрикивали оскорбления в адрес власти и пытались завязать разговор с полицией.
На митинге присутствовал лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо. Он общался со сторонниками, однако ему не удалось устроить публичное выступление, как во время предыдущих акций оппозиции. Причина в том, что полиция запретила возведение сцены.
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