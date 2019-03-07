Есть ли жизнь после Меркель?

Москва , 7 марта — "Вести. Экономика" Прогулка в Давос в последнюю минуту, обращение к Дональду Трампу Мюнхене ; внезапное посещение еврейского ресторана в восточном немецком городе — это прощальный тур Ангелы Меркель. И сейчас самый главный вопрос — как долго он продлится.

Любому, кто хочет получить дополнительное подтверждение тому, что Меркель завершила свою деятельность после почти 14-летнего пребывания на посту канцлера Германии , достаточно посмотреть на ее довольно уставший вид на карнавальных шествиях этого года, пишет издание Politico.

Даже Макрон больше не притворяется. Вместо того, чтобы пригласить ее принять участие в его инициативах, он решил действовать в одиночку.

Отказавшись продолжать руководить своей партией в декабре, Меркель дала понять, что намерена оставаться канцлером до конца нынешнего периода, который заканчивается осенью 2021 года. Однако теперь все более очевидно, что правительство вряд ли выживет так долго.

И это имеет отношение, скорее, не к усталости Меркель и новой динамике власти в ее партии, а к Социал-демократической партии Германии (СДПГ), ее младшему партнеру по коалиции.

В прошлом году СДПГ приняла решение вступить в коалицию с партией Христианско-демократический союз Меркель (ХДС). С тех пор СДПГ пыталась справиться с последствиями потери поддержки и отставала от партии «Зеленых» в некоторых опросах.

В предстоящие месяцы намечается ряд важных выборов — выборы в Европарламенте и региональные выборы в конце мая в Бремене , череда выборов в восточной Германии осенью — политические стратеги Берлина уже готовятся к тому, что будет дальше. Многие прогнозируют новые всеобщие выборы в среднесрочной перспективе.

[ВИДЕОВРЕЗКА] Германия и Франция подписали новый договор о сотрудничестве и интеграции. В торжественном мероприятии приняли участие канцлер Ангела Меркель и президент Эммануэль Макрон. [/ВИДЕОВРЕЗКА] Если бы СДПГ покинула правительство до конца очередного срока, новые выборы были бы не нужны. ХДС и ХСС могли бы сформировать новую коалицию с партией «Зеленых» и Свободная демократическая партия. Однако маловероятно, что партия «Зеленых», которая сейчас занимает высокие места в опросах, согласились бы с таким планом, учитывая, что новые выборы принесут им больше мест в Бундестаге

Плохие показатели для СДПГ на избирательных участках в ближайшие месяцы могут ускорить крах правительства на фоне давления со стороны членов партии, которое идет в поисках обновления оппозиции. СДПГ критикуют за то, что после многих лет правления партию Меркель почти не отличить от партии ХДС.

Для некоторых инсайдеров крах правительства — это скорее вопрос того, «когда» оно произойдет, а не «если».

«Не думаю, что коалиция переживет падение», — отметил высокопоставленный чиновник ХДС.

Приготовиться к Бремену Это не продлится так долго. Один из возможных пусковых моментов — Бремен. Оплот СДПГ в послевоенную эпоху, этот город-государство имеет все шансы перейти к ХДС.

Если СДПГ сможет удержать Бремен и предотвратить снижение поддержки на европейских выборах, она может продержаться до сентября, когда будет участвовать в выборах в Бранденбурге и в Саксонии.

Потеря Бранденбурга, где СДПГ идет нога в ногу с ХДС и крайне правой партией «Альтернатива для Германии», также может спровоцировать крах федерального правительства.

Ключевой момент, как считает СДПГ, заключается в том, чтобы показать хоть какой-то прогресс на предстоящих выборах. Партия набрала всего 20,5% голосов на всеобщих выборах 2017 года, это ее худший результат за всю историю. Теперь она регулярно во время опросов набирает меньше 20%.

В последние недели партия обнародовала ряд инициатив, направленных на возрождение социалистических позиций. Она предложила пересмотреть государственные пенсионные пособия, введя «базовую пенсию» для поддержки тех, кто получает скромные ежемесячные выплаты, несмотря на десятилетия работы.

Партия также хочет увеличить пособия по безработице, покончив с так называемыми правилами Hartz IV, комплексом противоречивых реформ рынка труда, введенных в 2005 году канцлером СДПГ Герхардом Шредером . Для многих социал-демократов Hartz IV, положившие конец многолетним немецким правилам по безработице, является символом предательства партии своих социалистических идеалов.

Излишне говорить, что предложения СДПГ встречают жесткое сопротивление со стороны представителей ХДС, которые обвиняют своих партнеров в том, что они потворствуют социалистическим фантазиям.

В своем коалиционном соглашении стороны пришли к решению сохранить сбалансированный бюджет Германии. Эта цель, вероятно, будет поставлена под угрозу последними предложениями СДПГ. В последние годы у Германии был профицит бюджета на фоне значительного экономического роста и налоговых поступлений, однако экономисты предупреждают, что эти дни скоро закончатся.

Министр финансов Германии Олаф Шольц, который также является заместителем лидера СДПГ, предупредил, что необходимо принять жесткие бюджетные решения, предложив, чтобы приоритетным направлением оставались социальные расходы.

«Важно отметить, что Олаф Шольц является министром финансов ФРГ, а не министром Программы хорошего самочувствия СДПГ», — предупредил генеральный секретарь ХДС Пауль Зимяк. Он добавил, что ХДС «не будет поддерживать» сокращения в других областях, таких как безопасность, где Германия взяла на себя обязательство увеличить свои расходы на оборону.

Такие коалиционные конфликты не редкость, особенно в преддверии выборов. Тем не менее, ясно, что СДПГ уходит в сторону по фундаментальным вопросам, что окажет дополнительное давление на коалицию.

До сих пор Меркель молчала по поводу конфликта коалиции. Действительно, канцлер сохраняла молчание по большинству внутренних вопросов с момента передачи контроля над ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр в декабре. Переход власти от Меркель к Крамп-Карренбауэр — еще один важный момент. Некоторые в Берлине утверждают, что чем раньше рухнет нынешнее правительство, тем лучше для Крамп-Карренбауэр.

Они считают, что если Меркель останется на полный срок, лидер партии впитает все недостатки действующего правительства. И наоборот, быстрые выборы позволили бы ей утверждать, что она найдет новый подход к работе канцлера.

Чем больше времени проходит, тем сложнее будет положение для Крамп-Карренбауэр, так как на этой неделе ей пришлось нелегко. Ситуация, в которой она пошутила, что ванные комнаты для третьего пола в модном Берлине предназначены для мужчин, которые не знают, стоять или сидеть в туалете, вызвала волну критики против нее, ее обвинили в том, что она нечувствительна к трансгендерам.

Этот эпизод также показал, что Крамп-Карренбауэр чувствует себя более комфортно в своей роли и находясь на расстоянии от Меркель, с которой ее часто сравнивают. И хотя пародия в Берлине могла оказаться неудачной, она уж точно порадовала сельских избирателей ХДС, которые чувствовали себя маргиналами при Меркель.

Сторонники СДПГ хотят, чтобы партия отстаивала свои традиционные социалистические идеи, также и многие консерваторы стремятся восстановить позиции.

«С Меркель такого бы не случилось», — отметил один из комментаторов после выступления Крамп-Карренбауэр на карнавале. Однако в этом и есть весь смысл.