В Индии заявили, что Су-30 увернулись от пакистанских ракет

Возможности российских истребителей Су-30 помогли летчикам индийских ВВС увернуться от всех ракет «воздух — воздух», выпущенных пакистанскими пилотами на американских боевых самолетах F-16 в ходе столкновения в небе над Кашмиром. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова предоставить площадку Индии и Пакистану для переговоров. Исламабад принял предложение, Нью-Дели — нет.

Высокие функциональные возможности российских истребителей Су-30 помогли летчикам индийских военно-воздушных сил увернуться от четырех ракет «воздух — воздух», выпущенных пакистанскими пилотами на американских боевых самолетах F-16 в ходе столкновения в небе над исторической областью Кашмир на границе Индии и Пакистана.

В середине прошлого месяца террорист-смертник из организации «Джаиш-е-Мухаммад» взорвал себя возле военной колонны на севере Индии. В результате теракта погибли 45 человек, из них несколько десятков — военнослужащие. Индия в ответ на атаку отозвала для консультаций своего посла в Пакистане. Кроме того, Нью-Дели обвинил Исламабад в поддержке террористов и фактически запретил ввоз товаров из Пакистана, повысив пошлины на импорт на 200%.

Вскоре между странами началось и прямое вооруженное противостояние. Все началось с того, что 12 многоцелевых истребителей «Дассо Мираж 2000» ВВС Индии нанесли удар по лагерю «Джейш-е-Мухаммад», находившийся на пакистанской территории. Каждый из них сбросил по несколько бомб, каждая из которых весила более тонны. Цель была поражена, лагерь уничтожен. После этого военные обеих стран совершали минометные перестрелки друг с другом.

В конце февраля произошел воздушный бой, в котором участвовали в общей сложности 32 самолета. Индийская сторона задействовала восемь истребителей, включая четыре Су-30МКИ и два МиГ-21, пакистанская — 24 самолета, в том числе восемь F-16. Индийские летчики преследовали пакистанские самолеты после того, как те провели бомбардировку территории близ военных объектов вдоль линии соприкосновения в Кашмире.

Командир авиационного звена Абхинандан Вартхаман атаковал F-16, применив против него ракету Р-73, но его МиГ-21 в этот же момент был поражен ракетой AIM-120 AMRAAM, которыми оснащаются в том числе F-16.

Вартхаман катапультировался и был задержан пакистанцами, те обещали освободить его. При этом в Исламабаде опровергли утверждения о гибели своего F-16, заявляя, что в день боя эти истребители не поднимались в воздух. По заявлению пакистанской стороны, в бою были сбиты два индийских МиГ-21.

Аналитик Рахул Беди из Janes Information Services сообщал, что согласно сделке по поставке Исламабаду F-16, Пакистан не имеет право применять эти истребители против другого государства, передает ФАН.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова предоставить площадку Индии и Пакистану для переговоров. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также подчеркнул, что Москва готова способствовать нормализации отношений между двумя государствами.

«Но, в первую очередь, это зависит от непосредственно сторон, которые имеют прямое отношение к этой конфликтной ситуации», — отметил представитель Кремля.

Исламабад выразил согласие принять данное предложение принять предложение. Об этом заявил министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши. Он подчеркнул, что мнение индийской стороны на данный момент неизвестно.

«Я не знаю, что насчет Индии, но я хочу сказать России, что Пакистан готов сесть за стол переговоров, чтобы снизить напряженность», — пакистанский дипломат.

Индийский посол в России Бала Венкатеш Варм, со своей стороны, заявил, что в Индии не хотят принимать предложение Пакистана о привлечение посредников к устранению кризиса.

По его словам, пока ни одна страна не предложила стать посредником в урегулировании конфликта Индии с Пакистаном.

«Я хочу подчеркнуть, что формального предложения о посредничестве мы не получали. И даже если оно будет, мы его не примем», — добавил дипломат.

Он отметил, что необходимо предпринять серьезные действия против террористических группировок. По его мнению, для этого Пакистан должен сделать шаг для диалога, передает НСН.

США призвали Индию и Пакистан предпринять реальные шаги по деэскалации конфликта. В Белом доме указали, что военный конфликт двух стран несет неприемлемо высокие риски для всего мирового сообщества.

Министр иностранных дел Китая Ван И также выразил обеспокоенность по поводу роста напряженности между Индией и Пакистаном. Об этом он заявил в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Пакистана Шахом Мехмудом Куреши.

По словам Ван И, Пекин не желает видеть актов нарушения принципов международных отношений. Он также выразил надежду на то, что Индия и Пакистан проявят сдержанность. Ван И подчеркнул, что стороны должны следовать договоренностям о предотвращении эскалации ситуации.