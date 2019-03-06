Порошенко узаконил присутствие иностранных войск на территории Украины 

Президент Украины Петр Порошенко своим указом открыл допуск для подразделений вооруженных сил иностранных государств на территорию страны для участия в учениях.
Об этом сообщила Верховная рада, передает ТАСС.
В феврале украинский парламент принял проект закона, допускающий подразделения вооруженных сил других стран на территорию Украины в 2019 году для учений.
Речь идет об украинско-американских учениях Rapid Trident-2019, Sea Breeze-2019, украинско-румынских учениях Riverine-2019, многонациональных учениях «Кленовая арка-2019» и украинского-британских учениях Warrior Watcher-2019.