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Порошенко узаконил присутствие иностранных войск на территории Украины 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Президент Украины Петр Порошенко своим указом открыл допуск для подразделений вооруженных сил иностранных государств на территорию страны для участия в учениях.
Об этом сообщила Верховная рада, передает ТАСС.
В феврале украинский парламент принял проект закона, допускающий подразделения вооруженных сил других стран на территорию Украины в 2019 году для учений.
Речь идет об украинско-американских учениях Rapid Trident-2019, Sea Breeze-2019, украинско-румынских учениях Riverine-2019, многонациональных учениях «Кленовая арка-2019» и украинского-британских учениях Warrior Watcher-2019.
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Конфликты , Армия , В мире , Войска , Другое , Политика , Украина , Петр Порошенко , Верховная Рада
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