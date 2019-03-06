Индия показала Пакистану, кто в море хозяин

Индо-пакистанская напряженность сменила стихию — после воздушного боя аналогичный едва не случился на воде. Исламабад утверждает, что отогнал от своей морской границы индийскую субмарину. Пока неясно, зачем индийцы подошли так близко к вражескому берегу, да еще и подняли перескоп. Неужели они сами хотели быть замеченными, рискуя при этом попасть под огонь береговых батарей или ВВС?

Во вторник ВМС Пакистана заявили о пресечении попытки индийской подводной лодки проникнуть во внутренние воды страны. Пакистанцы опубликовали видео, на котором — по их словам — зафиксирован момент перехвата субмарины.

Как сообщает телеканал «Звезда», инцидент произошел еще в понедельник. При этом отмечается, что субмарина могла быть легко уничтожена, однако Пакистан решил оставить ее в покое «в интересах мира».

В Исламабаде не без гордости подчеркнули того, что подводный корабль был обнаружен, несмотря на все инвестиции Индии в свой подводный флот. Конкретное место происшествия не указывается.

«Этот великий подвиг является свидетельством превосходного мастерства пакистанского флота. Военно-морской флот продолжит защищать морскую границу Пакистана. Наши силы способны реагировать на любую агрессию», — заявили в ВМС.

Это не первый случай — в прошлый раз пакистанские моряки остановили индийскую подлодку на своей границе в 2016 году. Но сейчас, когда отношения двух стран обострились до предвоенной ситуации, перехват подлодки воспринимается особым образом.

Напомним, противостояние началось после того, как индийские ВВС нанесли удар по тренировочному лагерю исламистской группировки «Джаиш-е-Мухаммад» в пакистанской части Кашмира. После этого Пакистан сбил самолет ВВС Индии, был взят в плен пилот. Индия заявляла, что также сбила самолет пакистанских ВВС, правда, не представив этому никаких доказательств.

Руководитель петербуржского клуба моряков-подводников капитан первого ранга Игорь Курдин в беседе с газетой ВЗГЛЯД напомнил, что «границей государства считаются территориальные воды, и по сложившейся международной практике это, как правило, 12 морских миль (1 миля — это 1852 метра)».

Проникновение в эти воды рассматривается как нарушение территориальной целостности, а страна, в данном случае Пакистан, «имеет законное право применить оружие по кораблю, который нарушил ее границу».

По словам Курдина, иногда такие нарушения происходят непреднамеренно, «когда подводная лодка, скажем так, теряет свое место из-за ошибок штурмана и случайно пересекает границу».

«Но иногда такие случаи являются демонстративными. С учетом нынешней обстановки во взаимоотношениях Индии и Пакистана, это было, скорее всего, преднамеренным нарушением границы. Тем более, если подводная лодка делала это с поднятым перископом, то индийские моряки заведомо хотели, чтобы их обнаружили», — пояснил эксперт и добавил:

«Но в данном случае индийцы допустили неоправданный риск, потому что против них могли просто примерить оружие и утопить. А с политической точки зрения это и вовсе бессмысленно».

Редактор журнала «Арсенал отечества» Алексей Леонков рассказал, что на вооружении ВМС Индии находятся российские, немецкие и французские подлодки. Но основу подводного флота составляют подлодки советского проекта 877 «Палтус» в количестве девять штук.

«Это дизельная подлодка. НАТО относит ее к классу Кило. Их часто путают с проектом «Варшавянка», хотя они разные. По этому проекту строилось определенное количество субмарин. Первую подлодку индийцы получили в 1986 году», — сказал Леонков газете ВЗГЛЯД.

Также Индия закупает у Франции подлодки типа «Скорпен». Пока получена одна субмарина (в 2017 году). До 2022 года планируется поставка еще пяти.

«Помимо этого в Индии эксплуатируется советская подлодка проекта 971 «Щука», способная нести стратегические баллистические ракеты с ядерными боеголовками. Она была передана Индии в 2012 году и получила название «Чакра», — сказал эксперт, добавив, что в распоряжении Дели есть еще порядка четырех немецких подлодок типа 209.

В то же время Леонков недоумевает, зачем было посылать подлодку к самым берегам Пакистана, если, конечно, все, что сообщил Исламабад вообще соответствует действительности.

«У индийцев есть самолеты-разведчики на базе российского А-50, также есть проект на базе бразильского самолета Embraer с разведывательным оборудованием, которое сделали для них Швеция и Израиль. Чтобы разведать, что у происходит в Пакистане, много ума не надо. Не заходя в чужое воздушное пространство, самолет может снять всю картинку. Скорее всего, такие перехваты, как тот, что произошел с подводной лодкой, — это эпизоды информационной войны, граничащие с отсутствием здравого смысла», — предположил Леонков.

Что касается ВМФ Пакистана, то российские эксперты оценивают его невысоко.

«Исторически Пакистан сначала ориентировался на США, потом, когда эти отношения стали осложняться, Пакистан переориентировался на Китай. Китай предоставил Пакистану фрегаты, — современные по китайским понятиям, но весьма устаревшие по нашим. То же самое касается и субмарин. Поэтому сегодня Пакистан располагает флотом, который строился преимущественно в Китае. Плюс есть еще несколько устаревших американских посудин», — сказал газете ВЗГЛЯД доктор военных наук, капитан первого ранга Константин Сивков.

«У него имеются на вооружении только несколько устаревших дизель-электрических лодок. Частью это лодки немецкие, частью китайского производства. И они совершенно несопоставимы с подлодками, которые есть у Индии, — сказал Сивков. — Авианосцев у них вообще нет, поэтому всегда с началом боевых действий против индийцев, пакистанский флот терпел поражение в первые же часы или максимум дни, оказывался в итоге недееспособным. Такая же картина и сейчас. Соперничать с Индией на море Пакистан сегодня не в состоянии».

Кстати, Дели во вторник не стал прямо комментировать сообщения из Исламабада, поэтому установить, что же произошло у пакистанского берега на самом деле, довольно сложно. Однако главком ВМС Индии адмирал Сунил Ланба сделал по этому поводу прозрачный намек.

«Индия сейчас сталкивается с новой, еще более опасной формой государственного терроризма. Свидетельством этого стала атака чудовищного масштаба в индийском штате Джамму и Кашмир, которая была совершена всего три недели назад», — цитирует ТАСС адмирала.