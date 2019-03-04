Палестинцы протаранили на машине израильских военных

Палестинцы протаранили на автомобиле группу израильских военных и были обезврежены ответным огнем, сообщила армейская пресс-служба.

Военные считают, что наезд, произошедший на Западном берегу реки Иордан, носил преднамеренный характер, и называют его терактом.

"Нападавшие совершили наезд на нескольких солдат Армии обороны Израиля, которые остановились на обочине по пути в деревню (Кафр-Ниима, к северо-западу от города Рамаллаха). В ответ войска открыли огонь по нападавшим", — сказано в сообщении.

Двое палестинцев, по данным армии, были "нейтрализованы", третий "легко ранен". О наличии пострадавших с израильской стороны военные пока не сообщают.